Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η φωτογραφία με τον Στάθη Σχίζα που «άναψε φωτιές»

Μία ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, προκάλεσε σχόλια και ερωτήματα στους followers της. Το μοντέλο και influencer μοιράστηκε μία throwback φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία φαίνεται και ο πρώην σύντροφός της, Στάθης Σχίζας.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στάθης Σχίζας υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός το 2023 και τότε είχε απασχολήσει έντονα τα media. Από τότε, οι δύο έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι πρόσφατα χωρισμένη, καθώς πριν από λίγους μήνες έληξε η σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη. Από την άλλη πλευρά, ο Στάθης Σχίζας φαίνεται να βρίσκεται σε μία πιο ήρεμη περίοδο, καθώς έχει απομακρυνθεί από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας και πραγματοποιεί περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φαίνεται να ποζάρει στον καθρέφτη του ασανσέρ του σπιτιού της, δείχνοντας τη φυσική της κατάσταση. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Το ’22 που έκανα προπόνηση 6/7 και μπράβο μου και μαγκιά μου».

Ωστόσο, οι χρήστες παρατήρησαν μία λεπτομέρεια στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Δίπλα της διακρίνεται το χέρι του Στάθη Σχίζα, με το χαρακτηριστικό του τατουάζ, γεγονός που προκάλεσε νέα σχόλια για το πρώην ζευγάρι.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στάθης Σχίζας μπορεί να έχουν χωρίσει εδώ και περίπου τρία χρόνια, όμως εξακολουθούν να έχουν κοινό κοινωνικό κύκλο. Γι’ αυτόν τον λόγο, το ενδεχόμενο να βρεθούν στον ίδιο χώρο, είτε σε κοσμικό event είτε σε ιδιωτική εκδήλωση, παραμένει υπαρκτό.