Σαν σήμερα 3 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Οικογενειακής Ισότητας

Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

Γεγονότα

1808: Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του «Οι Εκτελέσεις της 3ης Μαΐου».

Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του «Οι Εκτελέσεις της 3ης Μαΐου». 1837: Εγκαινιάζεται το Οθώνειον Πανεπιστήμιον (νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα. Είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σ’ όλη την ανατολική Μεσόγειο.

Εγκαινιάζεται το Οθώνειον Πανεπιστήμιον (νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα. Είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σ’ όλη την ανατολική Μεσόγειο. 1890: Πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντεισαγγελέας εφετών, Ρόκκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ραμπαγάς» και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυττε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από τον βασιλιά.

Πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντεισαγγελέας εφετών, Ρόκκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ραμπαγάς» και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυττε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από τον βασιλιά. 1941: Οι Βούλγαροι συστήνουν τη «Διοίκηση του Αιγαίου» στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη, με πρωτεύουσα την Ξάνθη.

Οι Βούλγαροι συστήνουν τη «Διοίκηση του Αιγαίου» στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη, με πρωτεύουσα την Ξάνθη. 1942: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: ιαπωνικά ναυτικά στρατεύματα εισβάλλουν στο νησί Τουλάγκι στις νήσους του Σολομώντα κατά το πρώτο μέρος της επιχείρησης Μο, γεγονός που οδηγεί στη Ναυμαχία της Θάλασσας των Κοραλλίων μεταξύ των ιαπωνικών δυνάμεων και των δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία.

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: ιαπωνικά ναυτικά στρατεύματα εισβάλλουν στο νησί Τουλάγκι στις νήσους του Σολομώντα κατά το πρώτο μέρος της επιχείρησης Μο, γεγονός που οδηγεί στη Ναυμαχία της Θάλασσας των Κοραλλίων μεταξύ των ιαπωνικών δυνάμεων και των δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. 1946: Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβό του στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητισμό, που δοκιμάζεται από τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβό του στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητισμό, που δοκιμάζεται από τον Εμφύλιο Πόλεμο. 1960 – Ανοίγει στο Άμστερνταμ το Μουσείο Άννας Φρανκ.

– Ανοίγει στο Άμστερνταμ το Μουσείο Άννας Φρανκ. 1960: Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). 1973: Ολοκληρώνεται στο Σικάγο το 108 ορόφων και ύψους 442 μέτρων Σίαρς Τάουερ ως το ψηλότερο κτίριο του κόσμου.

Ολοκληρώνεται στο Σικάγο το 108 ορόφων και ύψους 442 μέτρων Σίαρς Τάουερ ως το ψηλότερο κτίριο του κόσμου. 1999: Το νοτιοδυτικό τμήμα της Οκλαχόμα Σίτι καταστρέφεται από σίφωνα κατηγορίας F5, με απολογισμό 41 νεκρούς και 583 τραυματίες και προκαλώντας ζημιές ύψους 1 δις $. Ο σίφωνας ήταν ένας από τους περισσότερους από 60 σιφώνες που ξέσπασαν στην Οκλαχόμα το 1999 ενώ παρήγαγε επίσης και την υψηλότερη ταχύτητα ανέμου που έχει καταγραφεί ποτέ (484±32 χλμ/ώρα).

Το νοτιοδυτικό τμήμα της Οκλαχόμα Σίτι καταστρέφεται από σίφωνα κατηγορίας F5, με απολογισμό 41 νεκρούς και 583 τραυματίες και προκαλώντας ζημιές ύψους 1 δις $. Ο σίφωνας ήταν ένας από τους περισσότερους από 60 σιφώνες που ξέσπασαν στην Οκλαχόμα το 1999 ενώ παρήγαγε επίσης και την υψηλότερη ταχύτητα ανέμου που έχει καταγραφεί ποτέ (484±32 χλμ/ώρα). 2002: Ολοκληρώνεται η συγχώνευση των γιγάντων της πληροφορικής Hewlett Packard και Compaq Computer Corp.

Ολοκληρώνεται η συγχώνευση των γιγάντων της πληροφορικής Hewlett Packard και Compaq Computer Corp. 2006: Αεροπορική τραγωδία με 113 νεκρούς στην Μαύρη Θάλασσα, όταν συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Airbus 320 των αρμενικών αερογραμμών Armavia, 6 χλμ ανοικτά των νοτίων ακτών της Ρωσίας.

Αεροπορική τραγωδία με 113 νεκρούς στην Μαύρη Θάλασσα, όταν συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Airbus 320 των αρμενικών αερογραμμών Armavia, 6 χλμ ανοικτά των νοτίων ακτών της Ρωσίας. 2009: Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβις γίνεται ο πιο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους (4 με τον Παναθηναϊκό), ενώ ο Βασίλης Σπανούλης ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίκτης.

Γεννήσεις

1469: Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. (Θαν. 21/6/1527)

Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. (Θαν. 21/6/1527) 1887: Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 11/9/1954)

Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 11/9/1954) 1919: Πιτ Σίγκερ, Αμερικανός τραγουδιστής της φολκ και ακτιβιστής, που συνεισέφερε στη διαμόρφωση του τραγουδιού διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ. (Θαν. 27/1/2014)

Πιτ Σίγκερ, Αμερικανός τραγουδιστής της φολκ και ακτιβιστής, που συνεισέφερε στη διαμόρφωση του τραγουδιού διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ. (Θαν. 27/1/2014) 1965: Θοδωρής Αθερίδης, Έλληνας ηθοποιός

Θοδωρής Αθερίδης, Έλληνας ηθοποιός 1985: Εσεκιέλ Λαβέτσι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι