Σαν σήμερα 3 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Θανάσης Βέγγος
Σαν σήμερα το 2011 πέθανε ο Θανάσης Βέγγος

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Οικογενειακής Ισότητας
  • Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
  • Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

Γεγονότα

  • 1808: Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του «Οι Εκτελέσεις της 3ης Μαΐου».
  • 1837: Εγκαινιάζεται το Οθώνειον Πανεπιστήμιον (νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα. Είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σ’ όλη την ανατολική Μεσόγειο.
  • 1890: Πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής, πρώην αντεισαγγελέας εφετών, Ρόκκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ραμπαγάς» και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυττε ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από τον βασιλιά.
  • 1941: Οι Βούλγαροι συστήνουν τη «Διοίκηση του Αιγαίου» στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη, με πρωτεύουσα την Ξάνθη.
  • 1942: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: ιαπωνικά ναυτικά στρατεύματα εισβάλλουν στο νησί Τουλάγκι στις νήσους του Σολομώντα κατά το πρώτο μέρος της επιχείρησης Μο, γεγονός που οδηγεί στη Ναυμαχία της Θάλασσας των Κοραλλίων μεταξύ των ιαπωνικών δυνάμεων και των δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία.
  • 1946: Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβό του στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητισμό, που δοκιμάζεται από τον Εμφύλιο Πόλεμο.
  • 1960 – Ανοίγει στο Άμστερνταμ το Μουσείο Άννας Φρανκ.
  • 1960: Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
  • 1973: Ολοκληρώνεται στο Σικάγο το 108 ορόφων και ύψους 442 μέτρων Σίαρς Τάουερ ως το ψηλότερο κτίριο του κόσμου.
  • 1999: Το νοτιοδυτικό τμήμα της Οκλαχόμα Σίτι καταστρέφεται από σίφωνα κατηγορίας F5, με απολογισμό 41 νεκρούς και 583 τραυματίες και προκαλώντας ζημιές ύψους 1 δις $. Ο σίφωνας ήταν ένας από τους περισσότερους από 60 σιφώνες που ξέσπασαν στην Οκλαχόμα το 1999 ενώ παρήγαγε επίσης και την υψηλότερη ταχύτητα ανέμου που έχει καταγραφεί ποτέ (484±32 χλμ/ώρα).
  • 2002: Ολοκληρώνεται η συγχώνευση των γιγάντων της πληροφορικής Hewlett Packard και Compaq Computer Corp.
  • 2006: Αεροπορική τραγωδία με 113 νεκρούς στην Μαύρη Θάλασσα, όταν συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Airbus 320 των αρμενικών αερογραμμών Armavia, 6 χλμ ανοικτά των νοτίων ακτών της Ρωσίας.
  • 2009: Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβις γίνεται ο πιο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους (4 με τον Παναθηναϊκό), ενώ ο Βασίλης Σπανούλης ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίκτης.

Γεννήσεις

  • 1469: Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. (Θαν. 21/6/1527)
  • 1887: Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 11/9/1954)
  • 1919: Πιτ Σίγκερ, Αμερικανός τραγουδιστής της φολκ και ακτιβιστής, που συνεισέφερε στη διαμόρφωση του τραγουδιού διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ. (Θαν. 27/1/2014)
  • 1965: Θοδωρής Αθερίδης, Έλληνας ηθοποιός
  • 1985: Εσεκιέλ Λαβέτσι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1833: Δημήτριος Γαλανός, διαπρεπής Έλληνας Ινδολόγος. (Γεν. 1760)
  • 1987: Δαλιδά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γιολάντε Κριστίνα Τζιλιότι, Ιταλο-Γαλλο-Αιγύπτια τραγουδίστρια. (Γεν. 17/1/1933)
  • 2011: Θανάσης Βέγγος, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 29/5/1926)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

Βουλή: Τη Δευτέρα αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής και επεν...

Ενεργοποιήθηκε η συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur: Τα βασικά σημεία της

Η αληθινή ιστορία του επιστήμονα που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υβρίδιο ανθρώπου-πιθήκου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:22 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (3/5)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
03:24 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Δάφνη: Εξαφανίστηκε 11χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση του 11χρονου Σαϊέντ Αζούζ, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος...
01:15 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Σύρο: Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες, Σάββατο 2 Μαΐου 2026, ...
01:00 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε εξωτερ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς