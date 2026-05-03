Κοινωνικός Τουρισμός: Τελευταία ημέρα αιτήσεων – Από Δευτέρα η διαδικασία για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Oικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 3 Μαΐου για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026, καθώς η πλατφόρμα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα. Η διαδικασία αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ.

Η νέα προθεσμία δόθηκε μετά την τρίτη παράταση στη διαδικασία, καθώς είχαν προηγηθεί τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας μέσω του gov.gr, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών.

Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών, δηλαδή vouchers, στους δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 13 μήνες, από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 08:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους πραγματοποιείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr και θα διαρκέσει 9 ημέρες. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 13 Μαΐου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχει επίσης διάρκεια 13 μηνών, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2026.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο. Παράλληλα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, καθώς οι δύο διαδικασίες αφορούν διαφορετικές ομάδες δικαιούχων.

