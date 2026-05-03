Βραζιλία: Περίπου 2 εκατομμύρια άτομα στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην Κοπακαμπάνα – Δείτε βίντεο

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ Σακίρα προσέλκυσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας, μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.

Η συναυλία εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της Σακίρα με τίτλο «Las Mujeres Ya No Lloran» («Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε»). Η εμφάνιση ακολουθεί αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες που έδωσαν στην Κοπακαμπάνα η Madonna το 2024 και η Lady Gaga πέρυσι.

Η Σακίρα δήλωσε ότι αναμένει πως η συναυλία στην Κοπακαμπάνα θα είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της.

Η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Παράλληλα, οι αρχές έλαβαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με περίπου 8.000 αστυνομικούς να αναπτύσσονται στην παραλία, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Πηγή: Associated Press