Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (3/5) – Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Τα ματς των play-οoff για τις θέσεις 1-4 και 5-8, οι αγώνες της Greek Basketball League, o τελικός του Final Four της Elite League, το Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/5/2026):

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μανρέσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Έλτσε La Liga

15:30 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Prime Μπόρνμουθ – Κρίσταλ ΠάλαςPremier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μίλαν Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ -Περιστέρι Betsson GBL

16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

17:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ Premier League

17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Serie A

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τελικός Τουρνουά Μαδρίτης

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια ACB Liga Endesa

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Elite League Βίκος- ΑΣ Παπάγου Τελικός Final Four

18:30 Novasports 4HD Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Βερόνα Serie A

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Οβιέδο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal

20:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Τότεναμ Premier League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντε Άκερ-Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών Τελικός Final 4

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πάρμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ NBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Miami Grand Pix 2026, Race Μηχανοκίνητα