Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

Enikos Newsroom

Κοινωνία

τροχονόμος κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Φωτογραφία: Intime

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από το πρωί της Κυριακής (03/05) σε περιοχές της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου από το Χαϊδάρι έως την Καισαριανή, για τους 200 εκτελεσθέντες.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αφορούν σε προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 07:00 έως τις 11:00 σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τις οποίες θα διέρχονται οι συμμετέχοντες.

Δείτε αναλυτικά: 

  • Αγωνιστών Στρατοπέδου, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Αθηνών και της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό.
  • Ιερά Οδός, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου και Στρ. Καραϊσκάκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Αθηνών.
  • Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αυτής, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στρ. Καραϊσκάκη και της λεωφ. Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Λεωφ. Αθηνών στο ύψος διασταύρωσής της με τις οδούς Φλουτζή και Αγωνιστών Στρατοπέδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Φλουτζή, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ρίμινι και της λεωφ. Αθηνών.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00, στους κατωτέρω οδικούς άξονες Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιώς.
  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Περσεφόνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από την λεωφ. Συγγρού έως οδό Φιλελλήνων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Συντάγματος.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Βασ. Σοφίας.
  • Μερκούρη, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Μιχαλακοπούλου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μερκούρη και της λΛεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου.
  • Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Γρ. Θεολόγου, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Πανιωνίου.
  • Πανιωνίου, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Πέλοπος, καθ΄ όλο το μήκος της
  • Σκοπευτηρίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Floordrobe: Το απροσδόκητο σημάδι του ADHD που εμφανίζεται όταν τακτοποιείτε τα ρούχα σας

Το «κόλπο» της Victoria Beckham για επίπεδη κοιλιά – Ποιο ρόφημα πίνει κάθε πρωί;

Γραμμή 2 του μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα απόψε – Αλλαγές στα δρομολόγια

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο έως και την Παρασκευή

Σταματήστε να αλλάζετε αδύναμους κωδικούς πρόσβασης – Αρχίστε να τους αντικαθιστάτε με Passkeys

Η αληθινή ιστορία του επιστήμονα που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υβρίδιο ανθρώπου-πιθήκου
περισσότερα
10:35 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Μάιος με… διαθέσεις Δεκεμβρίου: Έκλεισε το τελεφερίκ στην Πάρνηθα – Δείτε βίντεο από τα λευκά τοπία σε Παρνασσό, Καλάβρυτα και Πήλιο

Παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει 3 Μαΐου, ο καιρός παρουσιάζει ένα πρόσωπο που παραπέ...
10:18 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Κακοποίηση 82χρονης στη Χίο: Επί 10 λεπτά χτυπούσε την ηλικιωμένη που έπασχε από άνοια η 67χρονη που υποτίθεται την φρόντιζε

Η Χίος είναι συγκλονισμένη από το νέο περιστατικό κακοποίησης 82χρονης που πάσχει από άνοια κα...
09:47 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Πέθανε ο πιλότος Τζορτζ Νταν: Το 1947 είχε παραδώσει το θρυλικό Spitfire MJ755 στην Ελλάδα

Πλήρης ημερών σε ηλικία 103 χρονών έφυγε από τη ζωή ο Τζορτζ Νταν, ο Βρετανός πιλότος βομβαρδι...
08:57 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

International Baccalaureate: Τα 13 δημόσια σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για λειτουργία προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου

Μέσα στον Μάιο αναμένεται να λάβουν την πρώτη ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία πιστοποίηση...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς