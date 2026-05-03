Μάιος με… διαθέσεις Δεκεμβρίου: Έκλεισε το τελεφερίκ στην Πάρνηθα – Δείτε βίντεο από τα λευκά τοπία σε Παρνασσό, Καλάβρυτα και Πήλιο

Παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει 3 Μαΐου, ο καιρός παρουσιάζει ένα πρόσωπο που παραπέμπει σε προχωρημένο χειμώνα, ανατρέποντας τα δεδομένα της εποχής.

Βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας «ντύθηκαν» στα λευκά, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα αρκετά εκατοστά σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν Δεκέμβριο.

Στην Πάρνηθα το χιόνι ξεπερνάει τους 10 πόντους, όπως αναφέρει το Forecast Weather ενώ νιφάδες χιονιού πέφτουν και σε υψόμετρο 580 μέτρων, στο ύψος της Ροδόπολης. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος του τελεφερίκ.

Στα λευκά και η Πεντέλη αλλά και οι κορυφές του Υμηττού.

Μαγευτικές εικόνες και σε Παρνασσό, Χάνια Πηλίου, στην ορεινή Κορινθία και τα Καλάβρυτα.

Χιόνισε και στον Ταύγετο.

Περίπου στις 9 το πρωί σήμερα Κυριακή (03/05), μια μπόρα με ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές, καταιγίδες και ανέμους αναστάτωσε το Ηράκλειο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στη Μακεδονία θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και, μέχρι το μεσημέρι, καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Στη Θράκη θα εκδηλωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι, στα δυτικά, θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους-βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι, στα δυτικά, θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους-βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, σποραδικές καταιγίδες. Στην ανατολική Πελοπόννησο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και, το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, έως 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Θα σημειωθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, με βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ, στα ανατολικά, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ, στα ανατολικά, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Θα σημειωθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ, στα βόρεια, ο καιρός θα παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ, στα νότια, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ, στα νότια, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Θα σημειωθούν νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν, και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και, μέχρι το μεσημέρι, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και τη βόρεια Κρήτη τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026