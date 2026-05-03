Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας τη Δευτέρα – Συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, θα έχει τη Δευτέρα 4 Μαΐου ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η διμερής συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 12:10 μ.μ., στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Αθήνα. Οι δύο Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, στο πλαίσιο των ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας–Γερμανίας.

Αμέσως μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο στις 1:50 μ.μ., κατά τις οποίες οι δύο Υπουργοί θα παρουσιάσουν τα βασικά σημεία των συζητήσεων και τα συμπεράσματα της συνάντησης.