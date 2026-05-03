Βρετανία: Δύο νεκροί από έκρηξη στο Μπρίστολ – Κηρύχθηκε «μείζον περιστατικό»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: PA
Φωτογραφία: PA

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη στο Μπρίστολ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ κλήθηκε σε κατοικία στην οδό Στέρνκορτ Ρόουντ, στην περιοχή Φρέντσεϊ, περίπου στις 06:30 τοπική ώρα, πριν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνει κατοίκους από τα σπίτια τους σε έναν «προσωρινό χώρο φιλοξενίας».

«Ύποπτο περιστατικό», αλλά όχι τρομοκρατία

Οι αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ύποπτο, ωστόσο «δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής στο επίπεδο απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο, θέλουμε από την αρχή να διαβεβαιώσουμε το κοινό ότι δεν το αντιμετωπίζουμε ως τρομοκρατικό συμβάν».

«Ζητάμε από το κοινό να μην προχωρά σε εικασίες σχετικά με τις συνθήκες και να αποφεύγει την περιοχή όσο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η αστυνομία.

Φωτογραφία: PA
Φωτογραφία: PA

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι οι έρευνες βρίσκονται «σε αρχικό στάδιο», ωστόσο «προς το παρόν δεν αναζητείται άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό».

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτία της έκρηξης.

Μαρτυρία κατοίκου: «Πετάχτηκα από το κρεβάτι»

Κάτοικος της περιοχής, ο Μπράντλεϊ Σέπερντ, δήλωσε ότι άκουσε έναν «ισχυρό θόρυβο έκρηξης» περίπου την ώρα που ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

«Πετάχτηκα από το κρεβάτι για να δω τι συμβαίνει. Δεν είδα κάτι αμέσως, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε η αστυνομία. Σε δέκα λεπτά ήταν εκεί όλες οι υπηρεσίες, ακόμη και ένοπλοι αστυνομικοί», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι μέσα σε 15-20 λεπτά οι αρχές είχαν αποκλείσει την περιοχή και ζητούσαν από τους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε τοπικό εστιατόριο.

Φωτογραφία: PA
Φωτογραφία: PA

Εκκένωση και μεταφορά κατοίκων

Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε εστιατόριο Χάρβεστερ και στη συνέχεια, γύρω στις 12:30, στο κοντινό Μπέγκμπρουκ Σόσιαλ Κλαμπ.

Η επιχείρηση Χάρβεστερ ανέφερε ότι το κατάστημα επαναλειτουργεί κανονικά, αφού προηγουμένως λειτούργησε με περιορισμούς για να υποστηρίξει τους εκκενωμένους κατοίκους.

Στο σημείο και πυροτεχνουργοί

Μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών βρισκόταν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός της περιοχής έγινε «για προληπτικούς λόγους, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού».

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές σε άλλα ακίνητα.

Έρευνες και σε δεύτερη κατοικία

Παράλληλα, οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε κατοικία στην περιοχή Σπίντγουελ, η οποία συνδέεται με το περιστατικό.

Σύμφωνα με το College of Policing, ως «μείζον περιστατικό» ορίζεται ένα συμβάν με σοβαρές συνέπειες που απαιτεί ειδικό συντονισμό από μία ή περισσότερες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελλείψεις στο ΕΣΥ: Καμπανάκι από τον ΙΣΑ μετά το περιστατικό στη Σάμο

Η κοινή χειρονομία που μπορεί να δείχνει ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής

Ανθεκτική η τουριστική ζήτηση στις Κυκλάδες – Θετικά μηνύματα από Σύρο, Σίφνο και Νάξο

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν αξέχαστοι; Το μυστικό με τη θέση της Αφροδίτης

Μαθηματικοί υποστηρίζουν ότι έκαναν μία σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ChatGPT
περισσότερα
17:55 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Ένιωσε αδιαθεσία πριν από το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία στο Ολντ Τράφο...
13:59 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Axios: Το Ιράν ζητεί 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού

Το νέο σχέδιο του Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει το...
12:02 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι Πριμόρσκ έπειτα από ουκρανική επίθεση

Η Ουκρανία εξαπέλυσε ακόμη μία επίθεση με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του λιμανιού...
10:52 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Σε εγρήγορση η Βρετανία: Αυξήθηκε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής – Τι σημαίνει για την καθημερινότητα των πολιτών

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι Αρχές στη Βρετανία. Η απειλή για τρομοκρατική επίθεση αυξήθηκε, σύμ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς