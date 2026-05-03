Βρετανία: Δύο νεκροί από έκρηξη στο Μπρίστολ – Κηρύχθηκε «μείζον περιστατικό»

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη στο Μπρίστολ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ κλήθηκε σε κατοικία στην οδό Στέρνκορτ Ρόουντ, στην περιοχή Φρέντσεϊ, περίπου στις 06:30 τοπική ώρα, πριν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνει κατοίκους από τα σπίτια τους σε έναν «προσωρινό χώρο φιλοξενίας».

«Ύποπτο περιστατικό», αλλά όχι τρομοκρατία

Οι αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ύποπτο, ωστόσο «δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής στο επίπεδο απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο, θέλουμε από την αρχή να διαβεβαιώσουμε το κοινό ότι δεν το αντιμετωπίζουμε ως τρομοκρατικό συμβάν».

«Ζητάμε από το κοινό να μην προχωρά σε εικασίες σχετικά με τις συνθήκες και να αποφεύγει την περιοχή όσο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η αστυνομία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι οι έρευνες βρίσκονται «σε αρχικό στάδιο», ωστόσο «προς το παρόν δεν αναζητείται άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό».

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτία της έκρηξης.

Μαρτυρία κατοίκου: «Πετάχτηκα από το κρεβάτι»

Κάτοικος της περιοχής, ο Μπράντλεϊ Σέπερντ, δήλωσε ότι άκουσε έναν «ισχυρό θόρυβο έκρηξης» περίπου την ώρα που ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

«Πετάχτηκα από το κρεβάτι για να δω τι συμβαίνει. Δεν είδα κάτι αμέσως, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε η αστυνομία. Σε δέκα λεπτά ήταν εκεί όλες οι υπηρεσίες, ακόμη και ένοπλοι αστυνομικοί», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι μέσα σε 15-20 λεπτά οι αρχές είχαν αποκλείσει την περιοχή και ζητούσαν από τους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε τοπικό εστιατόριο.

Εκκένωση και μεταφορά κατοίκων

Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε εστιατόριο Χάρβεστερ και στη συνέχεια, γύρω στις 12:30, στο κοντινό Μπέγκμπρουκ Σόσιαλ Κλαμπ.

Η επιχείρηση Χάρβεστερ ανέφερε ότι το κατάστημα επαναλειτουργεί κανονικά, αφού προηγουμένως λειτούργησε με περιορισμούς για να υποστηρίξει τους εκκενωμένους κατοίκους.

Στο σημείο και πυροτεχνουργοί

Μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών βρισκόταν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός της περιοχής έγινε «για προληπτικούς λόγους, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού».

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές σε άλλα ακίνητα.

Έρευνες και σε δεύτερη κατοικία

Παράλληλα, οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε κατοικία στην περιοχή Σπίντγουελ, η οποία συνδέεται με το περιστατικό.

Σύμφωνα με το College of Policing, ως «μείζον περιστατικό» ορίζεται ένα συμβάν με σοβαρές συνέπειες που απαιτεί ειδικό συντονισμό από μία ή περισσότερες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.