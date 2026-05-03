Ιράν προς ΗΠΑ: «Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο αεροπλανοφόρων και δυνάμεων», προειδοποιεί ο Μοχσέν Ρεζάι

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Μοχσέν Ρεζάι, Πηγή: Mehr News
Ένας ανώτερος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Σεγιέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξαπέλυσε σκληρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας λόγο για «νεκροταφείο» αμερικανικών δυνάμεων.

«Οι ΗΠΑ είναι ο μόνος πειρατής με αεροπλανοφόρα»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, ο υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζάι, πρώην αρχηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «πειρατεία», σημειώνοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα».

«Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε πειρατές δεν υστερεί από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία», ανέφερε.

Αναφορά στο Ισφαχάν και απειλές για «νεκροταφείο» δυνάμεων

«Να ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο των αεροπλανοφόρων και των δυνάμεών σας, όπως τα συντρίμμια των αεροσκαφών σας που έμειναν στο Ισφαχάν», πρόσθεσε.

Η αναφορά του στο Ισφαχάν παραπέμπει σε προηγούμενο περιστατικό κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως παράδειγμα στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ.

