Σε εγρήγορση η Βρετανία: Αυξήθηκε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής – Τι σημαίνει για την καθημερινότητα των πολιτών

Εύη Κατσώλη

Διεθνή Νέα

Βρετανία - Κοινοβούλιο
Πηγή: unsplash.com

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι Αρχές στη Βρετανία. Η απειλή για τρομοκρατική επίθεση αυξήθηκε, σύμφωνα με τη σχετική αξιολόγηση και γι’ αυτό την Πέμπτη ανέβασε το επίπεδο από την κατηγορία «Σημαντική» στην κατηγορία «Σοβαρή» (Severe).

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εκτιμά πως μια τρομοκρατική επίθεση στη χώρα είναι πλέον πολύ πιθανή. Η απόφαση ελήφθη μετά την πρόσφατη επίθεση στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν του βόρειου Λονδίνου όπου ένας άντρας 45 ετών φωνάζοντας «Αλλάχ ‘Ακμπαρ» επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο εβραίους 76 και 34 ετών.

Πρέπει να σημειωθεί πως η αύξηση της απειλής για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο αυτού του περιστατικού, αλλά απορρέει από έναν συνδυασμό παραγόντων. Εκτός των άλλων βασίστηκε σε πληροφορίες για την δραστηριότητα εξτρεμιστικών ομάδων, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Σημαντικό ρόλο για την λήψη της απόφασης έπαιξε και η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια η οποία εκ των πραγμάτων επηρεάζει και την εγχώρια ασφάλεια.

Υπεύθυνο για τον καθορισμό του επιπέδου απειλής για τρομοκρατική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το «Κοινό Κέντρο Ανάλυσης Τρομοκρατίας (JTAC). Την αξιολόγηση του την κάνει σε στενή συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 ενώ στις αποφάσεις του λαμβάνει υπόψη του και πληροφορίες που έρχονται από μυστικές και αστυνομικές υπηρεσίες, του εξωτερικού. Τα επίπεδα απειλής δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Τι σημαίνει για την καθημερινότητα των πολιτών

Η μετάβαση στο επίπεδο «Σοβαρή» σημαίνει ότι μια επίθεση είναι πιο πιθανή από πριν αλλά όχι βέβαιη. Για τους πολίτες, αυτό μεταφράζεται σε: Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία σε κεντρικά σημεία, μέσα μεταφοράς και δημόσιες εκδηλώσεις. Αυστηρότερους ελέγχους σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και μεγάλους χώρους συνάθροισης. Οι Αρχές έχουν ήδη ζητήσει αυξημένη επαγρύπνηση από το κοινό ενώ προειδοποιούν και για πιθανές καθυστερήσεις σε μετακινήσεις ή εισόδους της χώρας όπου απαιτούνται έλεγχοι ασφάλειας.

Αν και οι Αρχές τονίζουν πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, τους παροτρύνουν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους κανονικά, αλλά να παραμείνουν πιο προσεκτικοί.

Οι βαθμίδες τρομοκρατικής απειλής

Το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί ένα σύστημα πέντε επιπέδων – βαθμίδων για την αξιολόγηση του κινδύνου μια τρομοκρατικής επίθεσης.

  • 1η Χαμηλή (Low): Μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται πολύ απίθανη.
  • 2η Μέτρια (Moderate): Υπάρχει πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά δεν θεωρείται ισχυρή.
  • 3η Σημαντική (Substantial): Μια τρομοκρατική επίθεση είναι πιθανή.
  • 4η Σοβαρή (Severe):Μια τρομοκρατική επίθεση είναι πολύ πιθανή.
  • 5η Κρίσιμη ( Critical): Αναμένεται τρομοκρατική επίθεση στο άμεσο μέλλον ή υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενο χτύπημα.

