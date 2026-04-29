Βρετανία: Φιλοϊρανική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την «τρομοκρατική επίθεση» κατά δύο Εβραίων στο Λονδίνο

Η οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την «τρομοκρατική επίθεση» με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων στο βόρειο Λονδίνο, σύμφωνα με αναφορά του ομίλου SITE Intelligence Group.

Η οργάνωση, το όνομα της οποίας μεταφράζεται ως «Ισλαμικό Κίνημα των Ανθρώπων του Δεξιού Χεριού», υποστήριξε σε διαδικτυακή της ανάρτηση: «Σιωνιστές στοχοποιήθηκαν από τους “μοναχικούς λύκους” μας στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου».

🚨 NEW DEVELOPMENTS:

Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia claims responsibility for the Golders Green stabbing, saying: “Zionists were targeted by our lone wolves in the Golders Green Area of London. The heroic act left two Zionists critically wounded and on the brink of death.… https://t.co/k9bj2iDwFg pic.twitter.com/PvAEu5ZPLV — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 29, 2026

Ποια είναι η HAYI

Η HAYI εμφανίστηκε δημόσια στις αρχές Μαρτίου, με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Το όνομά της προσομοιάζει με εκείνο ιρακινών πολιτοφυλακών που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, ορισμένες από τις οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις από τις ΗΠΑ.

Περίπου μία ώρα μετά το συμβάν, εμφανίστηκαν αναφορές που συνέδεαν την επίθεση με την οργάνωση σε λογαριασμούς στο Telegram, ενώ τέσσερις ώρες αργότερα δημοσιεύτηκε βίντεο που περιλάμβανε πλάνα από το περιστατικό, ακολουθώντας το γνώριμο ύφος των προηγούμενων ανακοινώσεών τους.

Μπαράζ επιθέσεων στην Ευρώπη

Παρά το γεγονός ότι η οργάνωση δεν παρείχε αδιάσειστες αποδείξεις για τη σημερινή επίθεση, έχει αναλάβει την ευθύνη για ένα μπαράζ χτυπημάτων εναντίον εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη τους τελευταίους δύο μήνες.

Στις επιθέσεις αυτές περιλαμβάνονται στόχοι σε:

Λονδίνο (πολλαπλά περιστατικά πριν τη σημερινή επίθεση)

Ρότερνταμ

Άμστερνταμ

Λιέγη

Σε ορισμένες από τις προηγούμενες περιπτώσεις, η HAYI είχε μοιραστεί βίντεο που κατέγραφαν την εκτέλεση των επιθέσεων.

Η βρετανική αστυνομία έχει ήδη κηρύξει τη σημερινή επίθεση με μαχαίρι ως «τρομοκρατικό περιστατικό», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την επαλήθευση των ισχυρισμών της οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: AFP, Sky News