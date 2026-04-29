Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: «Στην εφηβεία μας πηγαίναμε στα ίδια μαγαζιά στα Εξάρχεια»

Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast Rainbow Mermaids και μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, τη μητρότητα και τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Σταύρου. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, στα νεανικά τους χρόνια, αλλά και στην οικογένεια που δημιούργησαν.

Η ηθοποιός θυμήθηκε την πρώτη συνεργασία της με τον σύζυγό της σε τηλεοπτική σειρά και εξήγησε πώς οι δυο τους ήρθαν κοντά. «Είχαμε γνωριστεί στη σειρά “Τα φτερά του έρωτα”, μετά άνοιξαν τα φτερά και πετάξαμε», είπε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου.

Στη συνέχεια, η Μαριάννα Τουμασάτου περιέγραψε μια ιδιαίτερη σύμπτωση από τα νεανικά τους χρόνια. Η ίδια αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Αλέξανδρος Σταύρου σύχναζαν στα ίδια μέρη, άκουγαν την ίδια μουσική και πήγαιναν στις ίδιες συναυλίες, χωρίς τότε να γνωρίζονται.

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε, επίσης, στη συνέντευξή της: «Όταν ήμασταν έφηβοι με τον Αλέξανδρο Σταύρου, πηγαίναμε στα ίδια μαγαζιά στα Εξάρχεια, ακούγαμε την ίδια μουσική, πηγαίναμε στις ίδιες συναυλίες και δεν ξέραμε καν ο ένας τον άλλον. Κάναμε παράλληλα πράγματα χωρίς να το ξέρουμε. Δεν είναι ότι συναντιόμασταν και σκεφτόμασταν αν τυχόν μπορούσε να γίνει κάτι μεταξύ μας. Είναι ότι δεν ξέραμε ότι ήμασταν στο ίδιο μέρος. Σε εκείνο το υπόγειο όπου γίνονταν οι συναυλίες, ήμασταν με τον Αλέξανδρο στις ίδιες».

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου παντρεύτηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2010 με πολιτικό γάμο. Το ζευγάρι απέκτησε στις 26 Ιανουαρίου 2011 την κόρη του, Χρυσηίδα.