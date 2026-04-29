Κατερίνα Καινούργιου: Έτοιμη να κινηθεί νομικά για φωτογραφία με ψεύτικο μωρό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο στη ζωή τους, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Το ζευγάρι υποδέχθηκε την κόρη του, την οποία θα ονομάσει Ξένια Αλεξάνδρα, με την καθημερινότητά του να έχει αλλάξει ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού.

Ωστόσο, ένα περιστατικό που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες ενόχλησε έντονα την παρουσιάστρια. Συγκεκριμένα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε μια εικόνα που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει μια υποτιθέμενη οικογενειακή στιγμή με μωρό, χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασε άμεσα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια τόνισε ότι η εικόνα αποτελεί ψευδές περιεχόμενο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα της. Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να δημοσιοποιήσει το πρόσωπο του παιδιού της, βάζοντας σαφή όρια στην ιδιωτική ζωή της.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! Είναι όλο AI!!! 😡 Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου και συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός μου!».

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Φυσικοθεραπευτές: Εκδίκαση στο ΣτΕ του Clawback στη Φυσικοθεραπεία

Κτηματολόγιο: Έρχεται ρύθμιση που ξεμπλοκάρει αγροτικές ενισχύσεις – Ποιες αφορά

Σπίτι μου ΙΙ: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι και τι θα συμβεί με τις δανειακές συμβάσεις – Η ανακοίνωση της Ελληνικής Έν...

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον λόγο που οι γάτες σταματούν ξαφνικά να τρώνε το φαγητό τους

Είναι έξυπνη κίνηση να έχεις σχέση με το ίδιο ζώδιο; Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
περισσότερα
13:43 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Στέλιος Χανταμπάκης: «Βιοποριζόμαστε από τα χρήματα στην Ελλάδα» – Πώς αποφάσισαν με την Όλγα Πηλιάκη και τα παιδιά να μετακομίσουν στη Μαδρίτη

Για την απόφαση που έλαβε με την οικογένειά του να μετακομίσουν στην Ισπανία μίλησε ο Στέλιος ...
13:19 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Άννα Βίσση – Δήμητρα Κούστα: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στη Γαλλική Πολυνησία

Νέες φωτογραφίες ανέβασε η Άννα Βίσση από τις διακοπές της με τη Δήμητρα Κούστα στο νησάκι Tet...
12:25 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Akylas: Είμαι ένα παιδί από τις Σέρρες χωρίς καμία γνωριμία και χωρίς κανένα πορτοφόλι

Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει ο Akylas για το πώς κατάφερε από τις Σέρρες να φτάσει εδώ...
11:11 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Θοδωρής Μαραντίνης: Το «Φωτιά με Φωτιά» έγινε… «Fire with Fire»: Βίντεο με τη διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού του Κιάμου

Μια διαφορετική ερμηνεία του τραγουδιού «Φωτιά με Φωτιά» του Πάνου Κιάμου, έκανε ο Θοδωρής Μαρ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς