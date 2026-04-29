Κατερίνα Καινούργιου: Έτοιμη να κινηθεί νομικά για φωτογραφία με ψεύτικο μωρό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο στη ζωή τους, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Το ζευγάρι υποδέχθηκε την κόρη του, την οποία θα ονομάσει Ξένια Αλεξάνδρα, με την καθημερινότητά του να έχει αλλάξει ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού.

Ωστόσο, ένα περιστατικό που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες ενόχλησε έντονα την παρουσιάστρια. Συγκεκριμένα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε μια εικόνα που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει μια υποτιθέμενη οικογενειακή στιγμή με μωρό, χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασε άμεσα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια τόνισε ότι η εικόνα αποτελεί ψευδές περιεχόμενο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα της. Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να δημοσιοποιήσει το πρόσωπο του παιδιού της, βάζοντας σαφή όρια στην ιδιωτική ζωή της.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! Είναι όλο AI!!! 😡 Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου και συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός μου!».