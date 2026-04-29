Ιράν: Απειλεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά των ΗΠΑ λόγω του ναυτικού αποκλεισμού

Το Ιράν προειδοποίησε για «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» ως απάντηση στη συνεχιζόμενη κατάσχεση πλοίων ιρανικών συμφερόντων από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV, το οποίο επικαλείται ανώτερη πηγή ασφαλείας, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας θεωρεί πλέον αναγκαία μια «τιμωρητική απάντηση».

Το τελεσίγραφο της στρατιωτικής διοίκησης

Η πηγή ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, υπό το αρχηγείο Khatam al-Anbiya που εκτελεί χρέη διοίκησης πολέμου, πιστεύουν ότι «η υπομονή έχει όρια και μια τιμωρητική απάντηση είναι απαραίτητη εάν η Ουάσινγκτον διατηρήσει τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό της γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει αποδείξει στους πρόσφατους πολέμους πως «οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν πλέον έναν παθητικό ή προβλέψιμο αντίπαλο».

Σημείωσε μάλιστα ότι υπό την «σοφή, θαρραλέα και αποφασιστική ηγεσία του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, αγιατολάχ σεγιέντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ», το Ιράν κατάφερε να εξουδετερώσει όλες τις αμερικανικές επιλογές.

Διπλωματική «ευκαιρία» στον Τραμπ

Σύμφωνα με την πηγή, η μέχρι τώρα αυτοσυγκράτηση των ιρανικών δυνάμεων είχε ως στόχο να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία.

«Αυτή η παύση είχε σκοπό να παράσχει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να βγάλει τις ΗΠΑ από το τρέχον τέλμα στο οποίο βρίσκονται», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν η «αμερικανική ισχυρογνωμοσύνη και οι αυταπάτες» συνεχιστούν, «ο εχθρός θα πρέπει σύντομα να αναμένει ένα διαφορετικό είδος απάντησης στον ναυτικό αποκλεισμό», τον οποίο χαρακτήρισε «θαλάσσια ληστεία».

Οικονομική αντοχή και κοινή γνώμη

Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές συνέπειες από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, η πηγή υποστήριξε ότι το Ιράν είναι πολύ πιο ανθεκτικό από τις ΗΠΑ λόγω της πολυετούς εμπειρίας του στην παράκαμψη κυρώσεων και των εκτεταμένων χερσαίων συνόρων του.

Τέλος, ο αξιωματούχος έκανε μια σύγκριση της κοινής γνώμης στις δύο χώρες.

«Ο πληθυσμός του Ιράν θεωρεί τις ΗΠΑ υπεύθυνες για την τρέχουσα κατάσταση, ενώ η αμερικανική κοινή γνώμη δεν τάσσεται στο πλευρό της κυβέρνησής της, αλλά αντιθέτως κατηγορεί την εν ενεργεία κυβέρνηση για τον απρόκλητο πόλεμο κατά του Ιράν και τις συνέπειές του».