Κωνσταντοπούλου: Οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια δεν μπορεί να τρέμουν για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα

Enikos Newsroom

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στην κινητοποίηση στην Αθήνα και τη στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, βρέθηκε σήμερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι στηρίζει «τον αγώνα και τα αιτήματά τους» και ότι οι «εργαζόμενοι δεν μπορεί να μπαίνουν στη διαδικασία να τρέμουν για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα στον χώρο εργασίας τους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου:

«Οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των Διοικητικών Δικαστηρίων βρίσκονται σήμερα σε κινητοποίηση, μετά από άλλο ένα τραυματικό γεγονός επίθεσης στον χώρο εργασίας και νοσηλείας σήμερα και ήδη από χτες, τεσσάρων συναδέλφων τους κι ακόμη ενός συναδέλφου τους από τον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να μπαίνουν στη διαδικασία να τρέμουν για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα στον χώρο εργασίας τους και, μάλιστα, σε ένα δημόσιο κτίριο και, μάλιστα, σε κτίρια δικαστηρίων.

Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να εγγυάται την ασφάλεια των εργαζομένων, να μεριμνά για αυτούς, για τη σωματική τους ακεραιότητα, για τη ζωή τους, για την υγεία τους και για την ψυχική τους υγεία, για όλο αυτό το στρες που υφίστανται, γνωρίζοντας καθημερινά ότι μπαίνουν σε χώρους χωρίς ασφάλεια και ότι καλούνται να γίνονται ο κυματοθραύστης για τις φοβερές παραβιάσεις που υφίστανται οι πολίτες στα δικαιώματά τους.

Αυτονοήτως είμαι και θα είμαι στο πλευρό τους και με την ιδιότητά μου της δικηγόρου και με την ιδιότητά μου της ενεργού βουλευτή και πολιτικής αρχηγού, είμαι και θα είμαι στο πλευρό των εργαζομένων στα δικαστήρια, των δικαστικών υπαλλήλων και όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο, που ενώ εκπληρώνουν υπηρεσία για την οποία όλοι θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, την ίδια ώρα εκτίθενται σε κινδύνους που κανένας εργαζόμενος δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει.

Δεν είναι ποτέ δυνατόν να μπαινοβγαίνει ένοπλος άνθρωπος σε δικαστικούς χώρους ανενόχλητος. Δεν είναι ποτέ δυνατόν, την ώρα που η κυβέρνηση και ο κ. Χρυσοχοΐδης διαφημίζουν μια Αστυνομία η οποία μόνο αντιπαρατίθεται με τους πολίτες και μόνο τους καταστέλλει, την ίδια ώρα να αφήνουν απροστάτευτους από τους πραγματικούς κινδύνους τους υπαλλήλους στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Είναι αυτονόητο ότι πρέπει άμεσα, όχι απλώς να παρθούν μέτρα, αλλά και να δοθεί λογοδοσία, γιατί τα δικαστήρια, εδώ στην Ριανκούρ, είναι εκτεθειμένα στο δρόμο, είναι και τα μόνο δικαστήρια που δεν έχουν προαύλιο χώρο, ενώ οι εργαζόμενοι το ζητούν εδώ και χρόνια. Τα δικαστήρια εδώ ενώνονται υπόγεια, κατά τρόπο που παρέχει ακόμη άλλες ευκαιρίες διακύβευσης της ασφάλειας και πρόκλησης ανασφάλειας στους εργαζόμενους και, τελικά, οι άνθρωποι αυτοί ζουν επικίνδυνα, σε μια υπηρεσία που δεν θα έπρεπε να έχει ούτε ίχνος κινδύνου.

Είμαι και θα είμαι στο πλευρό τους. Στηρίζω τον αγώνα και τα αιτήματά τους. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν αγώνα για αυτά τα τόσο αυτονόητα και είναι επίσης αυτονόητο ότι θα έπρεπε ήδη οι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να έχουν ζητήσει συγγνώμη και απολογηθεί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

