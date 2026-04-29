«Νήσος Σάμος»: Εικόνες ντροπής με σκουπίδια πεταμένα μετά το περιστατικό με το τσιγάρο – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ ΠΛΟΙΟ

Νέο βίντεο που δείχνει πώς ήταν το «Νήσος Σάμος» μετά το περιστατικό με το τσιγάρο μέσα στο πλοίο, οπότε και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης, έρχεται στη δημοσιότητα.

Το οπτικό υλικό δείχνει το πώς ήταν το πλοίο «Νήσος Σάμος» μετά το δρομολόγιο Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, παραμονές του εορτασμού του Ταξιάρχη Μανταμάδου και οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές.

Το καράβι, είναι γεμάτο σκουπίδια με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκείνοι που ενεργοποίησαν το σύστημα πυρασφάλειας, βρέχοντας όλους τους ταξιδιώτες ήταν και οι ίδιοι που άφησαν το πλοίο στην κατάσταση αυτή.

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεγμένα ρούχα, χαρτιά, φαγητά και σκουπίδια είναι πεταμένα στο πάτωμα.

Το περιστατικό με το τσιγάρο

Υπενθυμίζεται ότι προκλήθηκε χάος στο δρομολόγιο του πλοίου όταν κατά τη διάρκεια του πλου Πειραιάς-Χίος-Λέσβος, μια ομάδα επιβατών Ρομά άναψε τσιγάρο… για πλάκα στον εσωτερικό χώρο του πλοίου.

Εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός και ζημιές τόσο στο πλοίο όσο και σε αντικείμενα των επιβατών.

16:35 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Καλαμάτα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας για τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ανατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα καταγράφεται στην υπόθεση του νεκρού άνδρα που εντοπίστηκε χθ...
16:23 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη στην Πάρο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικης από τη Γαλλία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/4)...
16:18 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Γιατρός καταγγέλλει 5ημερη εφημερία στο Νοσοκομείο Σάμου – «Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ» απαντά ο Γεωργιάδης

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες το βίντεο που ανάρτησε στα social media μί...
15:12 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Νέος συναγερμός για 20χρονο που πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στη Θεσσαλονίκη για έναν νεαρό, ηλικίας...
