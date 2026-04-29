«Νήσος Σάμος»: Εικόνες ντροπής με σκουπίδια πεταμένα μετά το περιστατικό με το τσιγάρο – ΒΙΝΤΕΟ

Νέο βίντεο που δείχνει πώς ήταν το «Νήσος Σάμος» μετά το περιστατικό με το τσιγάρο μέσα στο πλοίο, οπότε και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης, έρχεται στη δημοσιότητα.

Το οπτικό υλικό δείχνει το πώς ήταν το πλοίο «Νήσος Σάμος» μετά το δρομολόγιο Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, παραμονές του εορτασμού του Ταξιάρχη Μανταμάδου και οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές.

Το καράβι, είναι γεμάτο σκουπίδια με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκείνοι που ενεργοποίησαν το σύστημα πυρασφάλειας, βρέχοντας όλους τους ταξιδιώτες ήταν και οι ίδιοι που άφησαν το πλοίο στην κατάσταση αυτή.

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεγμένα ρούχα, χαρτιά, φαγητά και σκουπίδια είναι πεταμένα στο πάτωμα.

Το περιστατικό με το τσιγάρο

Υπενθυμίζεται ότι προκλήθηκε χάος στο δρομολόγιο του πλοίου όταν κατά τη διάρκεια του πλου Πειραιάς-Χίος-Λέσβος, μια ομάδα επιβατών Ρομά άναψε τσιγάρο… για πλάκα στον εσωτερικό χώρο του πλοίου.

Εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός και ζημιές τόσο στο πλοίο όσο και σε αντικείμενα των επιβατών.