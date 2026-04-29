Χουρδάκης: Τι απαντά για το περιστατικό στην Αττική Οδό – «Οποιαδήποτε αναφορά σε απόπειρα διάσπασης μπλόκου δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα»

Enikos Newsroom

Πολιτική

Μιχάλης Χουρδάκης

Απάντηση σε δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να προσπάθησε να περάσει με το βουλευτικό του αυτοκίνητο, από τα διόδια της Αττικής Οδού, παρά τη διακοπή της κυκλοφορίας για τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, έδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, «Δημοκράτες», Μιχάλης Χουρδάκης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ούτε προνόμια ζήτησε πέραν του αυτονόητου, ούτε προνόμια έλαβε, ούτε επεισόδιο απειλήθηκε.

«Οποιαδήποτε αναφορά σε «απόπειρα διάσπασης μπλόκου» ή άλλες φαντασιακές κατασκευές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι συνειδητή διαστρέβλωση» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χουρδάκης σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Χουρδάκη

«Με αφορμή ανυπόγραφο και προφανώς κατασκευασμένο δημοσίευμα που διακινείται τις τελευταίες ώρες, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια και να θέσω ορισμένα σοβαρά ερωτήματα.

Σήμερα στις 11:50, μετά τα διόδια Υμηττού, η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως λόγω διέλευσης «υψηλού προσώπου». Ως πρώτος στη σειρά, ρώτησα τι συμβαίνει και ενημερώθηκα σχετικά.

Δήλωσα την ιδιότητά μου και ζήτησα -για απολύτως συγκεκριμένο λόγο, καθώς είχα πτήση στις 13:10- να μου επιτραπεί η διέλευση. Η απάντηση ήταν αρνητική. Την αποδέχθηκα χωρίς καμία περαιτέρω αντίδραση.

Κατά την αναμονή, δεκάδες οχήματα συσσωρεύτηκαν πίσω μου, δημιουργώντας προφανή συνθήκη επικινδυνότητας. Κατέγραψα την εικόνα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

Στις 11:59 ολοκληρώθηκε η διέλευση της πομπής. Παρά ταύτα, η κυκλοφορία παρέμενε αδικαιολόγητα διακοπείσα. Προσεγγίζοντας εκ νέου την πλέον προωθημένη εκ των δύο αστυνομικό, ήταν σαφές, καθώς ακουγόταν από τον ασύρματο, πώς είχαν δοθεί εντολές για άμεση αποκατάσταση («ελευθερώστε»), τις οποίες δεν εφάρμοζε. Μετά από σχετική επισήμανση μου ότι το έχω ακούσει και εγώ, επετράπη τελικά η διέλευση.

Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα.

Οποιαδήποτε αναφορά σε «απόπειρα διάσπασης μπλόκου» ή άλλες φαντασιακές κατασκευές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι συνειδητή διαστρέβλωση.

Η αλήθεια είναι απλή:

ούτε προνόμια ζήτησα πέραν του αυτονόητου, ούτε προνόμια έλαβα, ούτε επεισόδιο απειλήθηκε.

Αντιθέτως, γεννάται ένα σοβαρό ζήτημα:

Ποιοι διακινούν ψευδείς πληροφορίες;

Και κυρίως, με ποιον τρόπο αποκτούν και διαρρέουν στοιχεία, όπως αριθμούς κυκλοφορίας, προς συγκεκριμένα μέσα;

Για όποιον επιμένει να αμφισβητεί, η πραγματικότητα είναι καταγεγραμμένη: οι κάμερες της Αττικής Οδού είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου.

Η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια. Όχι να κατασκευάζει ιστορίες».

Δημοσιεύτηκε από Χουρδάκης Μιχάλης, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης στις Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Φυσικοθεραπευτές: Εκδίκαση στο ΣτΕ του Clawback στη Φυσικοθεραπεία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην Ε.Ε. για την ενεργειακή κρίση και τα αποθέματα πετρελαίου – Όλα όσα είπε στην ομι...

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο – Πώς μπορείτε να συμμετέχετε

Είναι έξυπνη κίνηση να έχεις σχέση με το ίδιο ζώδιο; Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Η γέννηση αστέρων σταματά 40.000 έτη φωτός μακριά από τον πυρήνα του Γαλαξία μας – Οι αστρονόμοι δεν γνωρίζουν τον λόγο
περισσότερα
17:33 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Κωνσταντοπούλου: Οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια δεν μπορεί να τρέμουν για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα

Στην κινητοποίηση στην Αθήνα και τη στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ...
17:01 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για επιτελικό κράτος: Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής

«Η συμμετοχή των βουλευτών στη διαβούλευση για τις πολιτικές μας, απαντά στο πώς αντιλαμβανόμα...
16:58 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δείτε την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο

Η εισήγηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει αυτή...
16:47 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Κουτσούμπας: Θα στηρίξουμε την πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής για τις υποκλοπές, με το δικό μας σκεπτικό – Οι θέσεις του ΚΚΕ για την αντιπυρική προστασία

Με αναφορά στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας τ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς