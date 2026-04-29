Χουρδάκης: Τι απαντά για το περιστατικό στην Αττική Οδό – «Οποιαδήποτε αναφορά σε απόπειρα διάσπασης μπλόκου δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα»

Απάντηση σε δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να προσπάθησε να περάσει με το βουλευτικό του αυτοκίνητο, από τα διόδια της Αττικής Οδού, παρά τη διακοπή της κυκλοφορίας για τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, έδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, «Δημοκράτες», Μιχάλης Χουρδάκης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ούτε προνόμια ζήτησε πέραν του αυτονόητου, ούτε προνόμια έλαβε, ούτε επεισόδιο απειλήθηκε.

«Οποιαδήποτε αναφορά σε «απόπειρα διάσπασης μπλόκου» ή άλλες φαντασιακές κατασκευές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι συνειδητή διαστρέβλωση» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χουρδάκης σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Χουρδάκη

«Με αφορμή ανυπόγραφο και προφανώς κατασκευασμένο δημοσίευμα που διακινείται τις τελευταίες ώρες, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια και να θέσω ορισμένα σοβαρά ερωτήματα.

Σήμερα στις 11:50, μετά τα διόδια Υμηττού, η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως λόγω διέλευσης «υψηλού προσώπου». Ως πρώτος στη σειρά, ρώτησα τι συμβαίνει και ενημερώθηκα σχετικά.

Δήλωσα την ιδιότητά μου και ζήτησα -για απολύτως συγκεκριμένο λόγο, καθώς είχα πτήση στις 13:10- να μου επιτραπεί η διέλευση. Η απάντηση ήταν αρνητική. Την αποδέχθηκα χωρίς καμία περαιτέρω αντίδραση.

Κατά την αναμονή, δεκάδες οχήματα συσσωρεύτηκαν πίσω μου, δημιουργώντας προφανή συνθήκη επικινδυνότητας. Κατέγραψα την εικόνα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

Στις 11:59 ολοκληρώθηκε η διέλευση της πομπής. Παρά ταύτα, η κυκλοφορία παρέμενε αδικαιολόγητα διακοπείσα. Προσεγγίζοντας εκ νέου την πλέον προωθημένη εκ των δύο αστυνομικό, ήταν σαφές, καθώς ακουγόταν από τον ασύρματο, πώς είχαν δοθεί εντολές για άμεση αποκατάσταση («ελευθερώστε»), τις οποίες δεν εφάρμοζε. Μετά από σχετική επισήμανση μου ότι το έχω ακούσει και εγώ, επετράπη τελικά η διέλευση.

Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα.

Οποιαδήποτε αναφορά σε «απόπειρα διάσπασης μπλόκου» ή άλλες φαντασιακές κατασκευές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι συνειδητή διαστρέβλωση.

Η αλήθεια είναι απλή:

ούτε προνόμια ζήτησα πέραν του αυτονόητου, ούτε προνόμια έλαβα, ούτε επεισόδιο απειλήθηκε.

Αντιθέτως, γεννάται ένα σοβαρό ζήτημα:

Ποιοι διακινούν ψευδείς πληροφορίες;

Και κυρίως, με ποιον τρόπο αποκτούν και διαρρέουν στοιχεία, όπως αριθμούς κυκλοφορίας, προς συγκεκριμένα μέσα;

Για όποιον επιμένει να αμφισβητεί, η πραγματικότητα είναι καταγεγραμμένη: οι κάμερες της Αττικής Οδού είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου.

Η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια. Όχι να κατασκευάζει ιστορίες».