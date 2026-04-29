Βόρεια Μακεδονία: Ο νεαρός πολιτικός που έγινε viral στο TikTok – «Το όνειρο κάθε κοπέλας»

Ένα απρόσμενο κύμα δημοσιότητας στα social media έχει προκαλέσει ο νεαρός Αλβανός πολιτικός αναλυτής και ακαδημαϊκός από τη Βόρεια Μακεδονία, Ίλι Πατσούκου, με βίντεο και φωτογραφίες του να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και κοινοποιήσεις στο TikTok.

Από την πολιτική ανάλυση… στα trends

Μέχρι πρότινος, ο Πατσούκου ήταν γνωστός κυρίως για την επιστημονική και πολιτική του δραστηριότητα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον έχει στραφεί έντονα στην εξωτερική του εμφάνιση, με χρήστες να τον συγκρίνουν ακόμη και με επαγγελματία μοντέλο.

Τα σχόλια κάτω από τα βίντεο και τις φωτογραφίες του έχουν κατακλύσει τις πλατφόρμες, με πολλούς – κυρίως γυναίκες – να τον χαρακτηρίζουν «το όνειρο κάθε κοπέλας» και «εξαιρετικά γοητευτικό».

«Ομορφιά και μυαλό» λένε οι χρήστες

Σε πολλές αναρτήσεις, ο νεαρός πολιτικός παρουσιάζεται ως συνδυασμός εμφάνισης και ευφυΐας, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά του.

Δεν λείπουν και αναφορές στην «ομορφιά του ιλλυρικού αίματος», με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν υπερηφάνεια για την καταγωγή του.

Ρόλος στην πολιτική σκηνή

Παρά τη διαδικτυακή «έκρηξη» γύρω από το πρόσωπό του, ο Πατσούκου συνεχίζει να διατηρεί ενεργό ρόλο στη δημόσια ζωή.

Είναι το νεότερο μέλος του ανώτατου οργάνου της Δημοκρατικής Ένωσης για την Ενσωμάτωση (BDI), του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος στη χώρα, ενώ παράλληλα έχει συμμετοχή σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα της αλβανικής κοινότητας, σύμφωνα με το αλβανικό JOQ.

Επιπλέον, κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Νομικής (ELSA) στη Βόρεια Μακεδονία.

Viral φαινόμενο με πολιτικές προεκτάσεις

Η αυξανόμενη απήχηση του στα social media φαίνεται να ενισχύει και τη δημόσια παρουσία του, μετατρέποντάς τον σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της στιγμής στη χώρα.

Η περίπτωση του Πατσούκου αναδεικνύει, για ακόμη μια φορά, το πώς η εικόνα και τα social media μπορούν να επηρεάσουν την προβολή και την αναγνωρισιμότητα ακόμη και στον χώρο της πολιτικής.