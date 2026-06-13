Gene Shalit: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο θρυλικός κριτικός κινηματογράφου του NBC

Ο Gene Shalit, η εμβληματική μορφή της αμερικανικής τηλεοπτικής κριτικής κινηματογράφου και επί δεκαετίες συνεργάτης της εκπομπής Today, πέθανε σε ηλικία 100 ετών. Η οικογένειά του γνωστοποίησε την είδηση στο NBC News, αναφέροντας ότι «έφυγε ειρηνικά μετά από 100 χρόνια μιας καταπληκτικής ζωής». Ο Shalit υπηρέτησε το «Today» για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα χάρη στο ιδιαίτερο χιούμορ, τα ευρηματικά λογοπαίγνια και την ξεχωριστή του εμφάνιση.

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Διεθνή Νέα

Γνωστός για την ευρηματικότητά του και το ιδιαίτερο χιούμορ του
Άφησε το δικό του αποτύπωμα στην Αμερικάνικη τηλεόραση Πηγή: TMZ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Gene Shalit, η εμβληματική μορφή της αμερικανικής τηλεοπτικής κριτικής κινηματογράφου και επί δεκαετίες συνεργάτης της εκπομπής Today, πέθανε σε ηλικία 100 ετών.
  • Υπηρέτησε την εκπομπή «Today» για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, αφήνοντας το αποτύπωμά του με το ιδιαίτερο χιούμορ και την ξεχωριστή του εμφάνιση. Μέσα από τη στήλη «Critic’s Corner» έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς κριτικούς στις ΗΠΑ.
  • Ξεχώρισε για τον τρόπο που παρουσίαζε τις απόψεις του χωρίς να αποκαλύπτει κρίσιμα στοιχεία της πλοκής, ενώ οι ατάκες και τα λογοπαίγνιά του έγιναν σήμα κατατεθέν.

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Ο Gene Shalit, η εμβληματική μορφή της αμερικανικής τηλεοπτικής κριτικής κινηματογράφου και επί δεκαετίες συνεργάτης της εκπομπής Today Show, πέθανε σε ηλικία 100 ετών.

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Η οικογένειά του γνωστοποίησε την είδηση στο NBC News, αναφέροντας ότι «έφυγε ειρηνικά μετά από 100 χρόνια μιας καταπληκτικής ζωής». Ο Shalit υπηρέτησε το «Today» για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα χάρη στο ιδιαίτερο χιούμορ, τα ευρηματικά λογοπαίγνια και φυσικά την ξεχωριστή του εμφάνιση με το χαρακτηριστικό μουστάκι και τα φουντωτά μαλλιά.

 

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Από τα περιοδικά στην τηλεοπτική αναγνώριση

Πριν γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό, εργάστηκε ως αρθρογράφος ψυχαγωγίας σε μεγάλα αμερικανικά περιοδικά, ενώ το 1968 ανέλαβε καθήκοντα κριτικού κινηματογράφου στο Look magazine. Η επιτυχία των κειμένων του άνοιξε τον δρόμο για τη συνεργασία του με το NBC, παρότι τα στελέχη του δικτύου είχαν γνωρίσει πρώτα τη γραφή του και όχι την ιδιαίτερη εικόνα του.

Αρχικά εντάχθηκε στο «Today» το 1970 και λίγα χρόνια αργότερα ανέλαβε ρόλο καλλιτεχνικού συντάκτη. Μέσα από τη στήλη «Critic’s Corner» εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς κριτικούς κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κριτική με χιούμορ και προσωπικό ύφος

Ο Shalit ξεχώρισε για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε τις απόψεις του χωρίς να αποκαλύπτει κρίσιμα στοιχεία της πλοκής. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 1993, απέφευγε να «χαλάει» την εμπειρία του θεατή αποκαλύπτοντας την ιστορία μιας ταινίας.

 

Οι ατάκες και τα λογοπαίγνιά του έγιναν σήμα κατατεθέν. Από το «Frozen», που χαρακτήρισε «πολύ κουλ», μέχρι το «King Kong», το οποίο περιέγραψε ως «μυθικό» και «γιγαντιαίο θέαμα», οι κριτικές του συζητήθηκαν όσο λίγες. Παράλληλα, πήρε συνεντεύξεις από κορυφαίες προσωπικότητες της ψυχαγωγίας, ενώ δεν έλειψαν και οι σατιρικές αναφορές προς το πρόσωπό του σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Saturday Night Live.

 


Γεννημένος στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένος στο Νιου Τζέρσεϊ, αποφοίτησε από το University of Illinois το 1949. Εκτός από τη δημοσιογραφία, αγαπούσε τη μουσική και έπαιζε φαγκότο, ενώ το 1987 επιμελήθηκε το βιβλίο «Laughing Matters», αφιερωμένο στο αμερικανικό χιούμορ.

Ο Gene Shalit αφήνει πίσω του έξι παιδιά και μια μακρά παρακαταθήκη στον χώρο της κινηματογραφικής κριτικής και της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας.

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