Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ, από την Colleen Cambridge, συγγραφέα μπεστ σέλερ των New York Times και USA Today

Σε αυτό το συναρπαστικό μυστήριο, η οικονόμος της Άγκαθα Κρίστι καλείται να αποκαλύψει τον δολοφόνο ανάμεσα σε μια ετερόκλητη παρέα συγγραφέων αστυνομικών μυθιστορημάτων.

Αν και οι φόνοι δεν είναι θέμα συζήτησης στα σαλόνια των πολυτελών επαύλεων στην αγγλική εξοχή, το Μαλόουαν Χολ, το σπίτι της διάσημης Άγκαθα Κρίστι και του συζύγου της Μαξ, αποτελεί εξαίρεση. Και η οικονόμος της, η Φιλίντα Μπράιτ, απολαμβάνει να συζητά τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες με τη φίλη και εργοδότριά της.

Το γειτονικό χωριό του Λίστλι φιλοξενεί τη Γιορτή Φόνων, με διαγωνισμό για το καλύτερο μυθιστόρημα μυστηρίου που θα κερδίσει ένα αξιοζήλευτο βραβείο, ένα διεθνές συμβόλαιο με εκδοτικό οίκο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού! Κι ενώ η αγωνία κορυφώνεται για τα αποτελέσματα, στη διάρκεια ενός κοκτέιλ πάρτι ένας φόνος αναστατώνει τους πάντες, ακόμα και τη Φιλίντα. Το δηλητηριασμένο κοκτέιλ προοριζόταν για τον αντιπαθητικό Άλαστερ Γουίτλσμπι, πρόεδρο της λέσχης ερασιτεχνών συγγραφέων. Όμως, είναι η φιλοδοξία το μόνο κίνητρο; Η Φιλίντα θα πρέπει να ακονίσει τις ικανότητές της για να εντοπίσει τον δολοφόνο με ακρίβεια που θα ζήλευε κι ο Ηρακλής Πουαρό.

