Χανιά: Τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος στα Φαλάσαρνα

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Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας τουρίστας το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6/2026), έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο, εντός του αρχαιολογικού χώρου στα Φαλάσαρνα Χανίων.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες έστησαν μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες:

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκαν και επιπλέον ενισχύσεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, προσεγγίζοντας την ακτή για να διευκολύνει το έργο των διασωστών.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάσυρση του άνδρα από το γκρεμό, οι διασώστες θα τον μεταφέρουν με φορείο, μέχρι το σημείο όπου είναι σταθμευμένο το ασθενοφόρο, προκειμένου να γίνει η άμεση διακομιδή του.

Πηγή: Nea Kriti