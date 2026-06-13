Χανιά: Τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος στα Φαλάσαρνα

Ένας τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά από πτώση από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο εντός του αρχαιολογικού χώρου στα Φαλάσαρνα Χανίων. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, στήνοντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, καθώς και πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, για την ανάσυρση και διακομιδή του άνδρα.

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Άγνωστα τα αίτια της πτώσης του άτυχου τουρίστα
Μεταφέρθηκε με φορείο στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Πηγή:Nea Kriti
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας τουρίστας στα Φαλάσαρνα Χανίων, μετά από πτώση από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο.
  • Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες έστησαν μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
  • Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου και του ΕΚΑΒ, καθώς και πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

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Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας τουρίστας το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6/2026), έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο, εντός του αρχαιολογικού χώρου στα Φαλάσαρνα Χανίων.

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Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες έστησαν μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες:

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκαν και επιπλέον ενισχύσεις.

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Στην επιχείρηση συμμετέχει και πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, προσεγγίζοντας την ακτή για να διευκολύνει το έργο των διασωστών.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάσυρση του άνδρα από το γκρεμό, οι διασώστες θα τον μεταφέρουν με φορείο, μέχρι το σημείο όπου είναι σταθμευμένο το ασθενοφόρο, προκειμένου να γίνει η άμεση διακομιδή του.

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Πηγή: Nea Kriti 

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