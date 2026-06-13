Πακιστάν: Βλέπει οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες – Οι επιφυλάξεις του Τραμπ

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε ΗΠΑ και Ιράν και στο εάν θα έχουμε τελικά συμφωνία ειρήνης.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, η οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται πιθανότατα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Αμέσως μετά, η ειρηνευτική συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τεχνικές συνομιλίες.

Ο Σαρίφ ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τη δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς και τις χώρες της περιοχής για τη στήριξή τους. «Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική συμφωνία ειρήνης θα αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», κατέληξε.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week. We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος υποστήριξε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ βρίσκεται πολύ κοντά. Στο ίδιο πρόσωπο προέβλεψε για τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο Τραμπ μιλά για πρόοδο αλλά διατηρεί τις επιφυλάξεις του

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χθες, Παρασκευή, απέρριψε δημοσιεύματα ιρανικών Μέσων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί».

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε ενέργειες που μπορούν να επαληθευθούν. Οικονομικά ανταλλάγματα για την Τεχεράνη προβλέπονται μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της. Παρά το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, η κατάσταση στον Λίβανο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης και συνεχίζει τις επιχειρήσεις.