Κλειστά μέχρι νεοτέρας τα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση του Ομάν

Απορρίπει το Ιράν την πρόταση του Ομάν για εθελοντική συνεισφορά σε διόδια από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε απάντησή του το Ιράν αντιπρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή διευθέτηση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, βάσει της οποίας η κυκλοφορία των πλοίων προς μία κατεύθυνση θα διέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και ένα μέρος της αντίθετης διαδρομής θα περνά επίσης από τα ιρανικά ύδατα, ενώ το υπόλοιπο θα ελέγχεται από τη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για νομικά θέματα του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί ανακοίνωσε νωρίτερα ότι «η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για ισότιμη κατανομή των διαδρόμων διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών». Εξήγησε ότι «μια τέτοια διευθέτηση δεν απαντά στις ανησυχίες του Ιράν για την ασφάλειά του, εφ’ όσον δεν έχει επιτευχθεί περιφερειακή σταθερότητα σε μακροχρόνια βάση».

Ο Ιρανός υφυπουργός υπογράμμισε ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά εάν το Ομάν απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης» και υπενθύμισε ότι «το Ιράν ουδέποτε αναγνώρισε τον νότιο διάδρομο που περνά κατά μήκος των ακτών του Ομάν».

Υπενθυμίζουμε ότι το Ιράν έχει δηλώσει ότι θέλει να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ από κοινού με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι ακτή και να επιβάλει τέλη υπηρεσιών στα πλοία που περνούν από εκεί.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιδιώκουν την επιστροφή στο καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο, όταν τα πλοία διέρχονταν ελεύθερα, χωρίς να καταβάλουν τέλη, κάτι που η Ουάσιγκτον θεωρεί παράνομο.

Τι πρότεινε το Ομάν

Νωρίτερα σήμερα, το Ομάν παρουσίασε ένα δικό του σχέδιο, το οποίο στηρίζεται από άλλες χώρες του Κόλπου, για τη διαχείριση του Ορμούζ. Η διευθέτηση αυτή περιλάμβανε και την καταβολή τελών σε «εθελοντική βάση» από τα πλοία που περνούν από τα Στενά και είχε ως στόχο να αποτελέσει τη βάση για να τερματιστεί η διακοπή του εμπορίου λόγω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Με βάση την πρόταση του Ομάν, που έχει τη στήριξη χωρών της περιοχής, το Ιράν δεν θα ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο στον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο.

Στα πρότυπα των Στενά της Μαλάκκα

Η πρόταση βασίζεται στο σύστημα που ισχύει σήμερα στα Στενά της Μαλάκκα, όπου οι όμορες χώρες, η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη, ζητούν από εκείνους που χρησιμοποιούν τον δίαυλο να συνεισφέρουν σε εθελοντική βάση για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοΐας, την προστασία του περιβάλλοντος και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.