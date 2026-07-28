Ουκρανία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης κατά του Λουκασένκο για εγκλήματα πολέμου

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Το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης κατά του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο εξετάζουν οι ουκρανικές αρχές, έπειτα από σχετικό αίτημα που διαβιβάστηκε από το γραφείο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Εισαγγελία.

Σύμφωνα με επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα, το γραφείο του Ζελένσκι ζήτησε από τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας να εξετάσει εάν υπάρχουν οι νομικές προϋποθέσεις για την έναρξη ποινικής διαδικασίας κατά του Λουκασένκο, αναφέρει το Reuters.

Καταγγελίες από τη λευκορωσική αντιπολίτευση

Η πρωτοβουλία προήλθε έπειτα από αίτημα του Belarus Democratic Forum, οργάνωσης της λευκορωσικής αντιπολίτευσης που δρα στο εξωτερικό. Η οργάνωση είχε απευθυνθεί στον Ζελένσκι τον περασμένο Μάιο, ζητώντας από το Κίεβο να ασκήσει δίωξη κατά του Λουκασένκο για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και κρατική τρομοκρατία.

Η αντιπολιτευόμενη οργάνωση κατηγορεί τον Λευκορώσο πρόεδρο ότι υπήρξε συνεργός στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιτρέποντας στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας ως ορμητήριο για την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, τον κατηγορεί για συμμετοχή στην αναγκαστική μεταφορά τουλάχιστον 2.442 Ουκρανών παιδιών στη Λευκορωσία, μέσω προγράμματος που έχει τεκμηριώσει το Yale Humanitarian Research Lab.

«Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα»

Σε επιστολή του προς το Belarus Democratic Forum, ο ανώτερος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας Όλεχ Τατάροφ γνωστοποίησε ότι το αίτημα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, προκειμένου να «ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα», εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες νομικές βάσεις.

Μέχρι στιγμής ούτε το γραφείο του Ζελένσκι ούτε η ουκρανική Εισαγγελία έχουν σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση, ενώ η κυβέρνηση της Λευκορωσίας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Αυξάνει την πίεση ο Ζελένσκι

Η κίνηση θεωρείται ακόμη ένα βήμα στην αυξανόμενη πίεση που ασκεί το Κίεβο προς τον Λουκασένκο. Τον περασμένο μήνα ο Ζελένσκι είχε απευθύνει τελεσίγραφο στη Λευκορωσία, ζητώντας την απομάκρυνση σταθμών αναμετάδοσης σημάτων που, σύμφωνα με την Ουκρανία, χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν ρωσικές επιθέσεις με drones.

Αν και ο Λουκασένκο έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να στείλει λευκορωσικά στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία, εξακολουθεί να στηρίζει στενά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, επιτρέποντας μεταξύ άλλων τη χρήση λευκορωσικών στρατιωτικών βάσεων από τη Ρωσία, καθώς και την ανάπτυξη ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας.

Παρότι δεν διαφαίνεται το ενδεχόμενο ο Λουκασένκο να βρεθεί σύντομα ενώπιον ουκρανικού δικαστηρίου, τυχόν ποινικές διώξεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις διεθνείς πιέσεις εναντίον του, σε μια περίοδο που επιδιώκει την άρση μέρους των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.