Ζελένσκι μετά το τετ α τετ με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Είχαμε μια καλή συνάντηση»

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «καλή» τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες τους.

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη «σταθερή υποστήριξή» τους προς την Ουκρανία και αποκάλυψε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο οι Patriot και η διπλωματία

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις άδειες παραγωγής αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, καθώς και σε «αρκετές ακόμη ιδέες» που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν και την ανάγκη να αναζωογονηθεί η διπλωματική διαδικασία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Είχαμε μια καλή συνάντηση. Συζητήσαμε τις άδειες για την παραγωγή αναχαιτιστικών Patriot και αρκετές ακόμη ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν. Οι ομάδες μας θα κανονίσουν τις λεπτομέρειες της περαιτέρω επικοινωνίας. Ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταθερή υποστήριξή τους», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.