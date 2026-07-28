Σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία: 9 νεκροί, 76 τραυματίες σε ένα 24ωρο, στο στόχαστρο και πρατήρια καυσίμων

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από τις ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, ενώ η Μόσχα συνεχίζει να πλήττει συστηματικά πρατήρια καυσίμων και κρίσιμες πολιτικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 131 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε τα 107.

Στο στόχαστρο τα πρατήρια καυσίμων και οι κρίσιμες υποδομές

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, ρωσικό drone τύπου Gerbera έπληξε το βράδυ της Δευτέρας πρατήριο καυσίμων στην κοινότητα Χόλμι, προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας έναν 21χρονο κάτοικο, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι στη διάρκεια της νύχτας ένα δεύτερο drone Gerbera εξερράγη στις εγκαταστάσεις αγροτικής επιχείρησης στην Κοριούκιβκα, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Παράλληλα, ο Τσάους γνωστοποίησε ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου καταγράφηκαν και επιθέσεις εναντίον υποδομών ζωτικής σημασίας στην περιφέρεια.

Οι μεγαλύτερες απώλειες στο Ντονέτσκ

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν.

Στο Κραματόρσκ, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή, ενώ συνολικά καταγράφηκαν ζημιές σε 43 κατοικίες.

Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν ανέφερε ακόμη ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν 37 φορές οικισμούς της περιφέρειας, ενώ 727 άνθρωποι, ανάμεσά τους 37 παιδιά, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές κοντά στο μέτωπο.

Νεκροί και τραυματίες σε Χερσώνα και Χάρκοβο

Στη Χερσώνα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, κατοικίες, πολιτιστικό κέντρο και ιδιωτικά οχήματα.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις των τοπικών αρχών.

Μεταξύ των ζημιών περιλαμβάνονται πρατήρια καυσίμων, κατοικίες, νοσοκομείο, καταστήματα, αποθήκες, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, ταχυδρομικό κέντρο, επιχειρήσεις και ηλεκτρικό δίκτυο.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν, μεταξύ άλλων, δύο πυραύλους, drones τύπου Geran-2, Lancet, Molniya, FPV drones και δεκάδες ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σφοδρές επιθέσεις και στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μέσα σε μία ημέρα 1.107 επιθέσεις εναντίον 49 οικισμών, χρησιμοποιώντας:

16 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB),

824 drones διαφόρων τύπων,

4 επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών (MLRS),

263 πυρά πυροβολικού.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 161 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και οχήματα.

Πλήγμα με κατευθυνόμενες βόμβες στη Σούμι

Στην περιφέρεια Σούμι, ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB) έπληξε κατοικημένη περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

Ένα 10χρονο αγόρι υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα τραύματά του είναι ελαφρά. Οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν.

Από την επίθεση καταστράφηκαν και υπέστησαν σοβαρές ζημιές ιδιωτικές κατοικίες, ενώ από τη νύχτα βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν νεκροί.

«Ο εχθρός έπληξε σκόπιμα κατοικημένη περιοχή», ανέφερε ο Χριχόροφ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι ρωσικές αεροπορικές βόμβες.

Ο ΟΗΕ: Ο πιο αιματηρός μήνας για τους αμάχους από το 2022

Η Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία (HRMMU) ανέφερε σε πρόσφατη έκθεσή της ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο φονικός μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, τον Ιούνιο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 293 άμαχοι και τραυματίστηκαν 1.990, με τις επιθέσεις από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και drones να ευθύνονται για σχεδόν το 45% των συνολικών απωλειών. Οι περισσότερες επιθέσεις σημειώθηκαν σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπως το Κίεβο και το Ντνίπρο, μακριά από τη γραμμή του μετώπου.