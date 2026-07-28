Κίνα: Απομακρυσμένη επαρχία χτυπήθηκε από 2 σεισμούς σε 20 λεπτά

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Μια απομακρυσμένη επαρχία στην Κίνα χτυπήθηκε από δύο σεισμούς με διαφορά μόλις 18 λεπτών αργά το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι σεισμοί στην επαρχία Τσινγκχάι στις 11:16 π.μ. και 11:34 π.μ. είχαν μέγεθος 5,7 και 5,8 Ρίχτερ σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6 μίλια), ανέφερε το USGS.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Κέντρο της Κίνας (CENC), οι δονήσεις σημειώθηκαν σε απομονωμένη περιοχή μεγάλου υψομέτρου, ενώ έγιναν αισθητές μέχρι και την πρωτεύουσα της επαρχίας.

Το χρονικό των σεισμών

Η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,7 βαθμών, σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου στις 11:16 π.μ. στην απομονωμένη επαρχία Σινγκχάι, στην περιοχή Τσινγκχάι. Μόλις 18 λεπτά αργότερα, ακολούθησε δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός 5,8 βαθμών.

Two #earthquakes, measuring magnitude-5.7 and -5.8, struck Xinghai county in Northwest China’s #Qinghai Province, 18 minutes apart, on Tuesday morning, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). Tremors were felt in cities including Xining and Lanzhou.

The China… pic.twitter.com/R43a0JSwLt — Global Times (@globaltimesnews) July 28, 2026



Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε αργότερα το απόγευμα, με μετασεισμούς, ένας εκ των οποίων έφτασε τα 5 Ρίχτερ. Όλες οι δονήσεις είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε αραιοκατοικημένη περιοχή, περίπου 244 χιλιόμετρα μακριά από το Σινίνγκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας.

Ζημιές σε χωριά και κινητοποίηση των Αρχών

Παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο βρισκόταν μακριά, ιδιαίτερα αισθητές δονήσεις καταγράφηκαν και στο Σινίνγκ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

July 28, 2026 #seismos

Climate Awareness🚩 🚨2 EARTHQUAKES of M5.8 & 5.8 IN #CHINA🇨🇳, Qinghai prov, 10km deep, ab.240km from Xining

🎥Landslides in Qinghai during M5.8 quake🇨🇳

🚨MAJOR M6.8 EARTHQUAKE IN #JAPAN🇯🇵, 10km deep, 14km from Kumamoto

🎥M6.8 quake near Kumamoto Castle 🇯🇵 pic.twitter.com/6V07DgQRtK — Irene (@irene_makarenko) July 28, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ωστόσο προκαταρκτικοί έλεγχοι των τοπικών αρχών έδειξαν ότι κτίρια και δρόμοι σε τουλάχιστον επτά γειτονικά χωριά, έχουν υποστεί ζημιές. Παράλληλα, οι σεισμοί, προκάλεσαν περιορισμένης έκτασης κατολισθήσεις, σε γειτονικές πλαγιές βουνών.

Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την πληγείσα περιοχή για την παροχή βοήθειας και την εκτίμηση της κατάστασης.

Πηγή: Associated Press