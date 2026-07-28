Άγριος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Αραμπατζή: «Να κατεβείτε από την έδρα» -«Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή»

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Σφοδρή κόντρα ξέσπασε νωρίτερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την πρόεδρο της Επιτροπής Φωτεινή Αραμπατζή.

Αφορμή για την σφοδρή σύγκρουση αποτέλεσαν οι καταγγελίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι η Φωτεινή Αραμπατζή «προστατεύει» τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστο Παληό, προκειμένου να μην απαντήσει στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης.

Ο έντονος διάλογος εκτυλίχθηκε ως εξής:

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε έγιναν οι δοκιμές και υπάρχουν τα τεκμήρια ότι είναι επιτυχημένες;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΗΟΣ: Σήμερα λειτουργούμε με τη μεγαλύτερη ασφάλεια των τελευταίων δεκαετιών.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία πρόεδρε υποδείξτε του να απαντήσει την παρουσία είναι αυτή; Σας ρωτάω πότε έγιναν δοκιμές του etcs

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΗΟΣ: Σήμερα λειτουργεί ο σιδηρόδρομος με εξαίρεση το τμήμα που έχει καταστραφεί από τον Daniel. Όλα αυτά είναι μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας και πραγματικά είναι στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των τελευταίων δεκαετιών και επειδή ρωτήθηκα με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης προβλέπονται οι διαδικασίες οι απαραίτητες δοκιμές και ξέρουμε ότι είναι πετυχημένες

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: υπάρχει κάποιο έγγραφο για τις δοκιμές που αναφέρεστε;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΗΟΣ: Κυρία πρόεδρε απάντησα

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ μας μιλάτε σαν την μάντισσα με τη γυάλα υπάρχει κάποιο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί αυτά που λέτε; Ο κύριος ποιος είναι που παρίσταται δίπλα στον Παληό;

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Είναι ο κύριος Σακαρέτσιος ο γενικός γραμματέας του υπουργείου μεταφορών

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πρώην διευθυντής του γραφείου του κυρίου Κρανάκη ο πρώην πρόεδρος του κτηματολογίου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν έχετε τον λόγο

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε μου τον λόγο

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Όχι δεν σας τον δίνω

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το είδαμε και με τις υποκλοπές τα 2/5

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν θα υψώνετε τον τόνο της φωνής σας, σας μιλάω με ευπρέπεια, δεν θα πέσω στο επίπεδο σας

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα μιλάτε εσείς έτσι, εσείς καλούσατε στα τηλέφωνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Καραμανλή.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Μας λέτε εσείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα έπρεπε να είστε εσείς προασπίσετε την αθωότητα. Μετά την έκθεση της Τυχεροπούλου είναι κόλαφος για αυτούς που επιχειρήσατε εσείς να κάνετε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να κατεβείτε από αυτή την έδρα έχετε σύγκρουση συμφερόντων και προστατεύετε και τον Καραμανλή.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: στην φαντασία σας είναι αυτά. Μία συγνώμη σ’ εμένα και στον κύριο Λίβανο που αρχειοθετήθηκαν οι υποθέσεις μας ειδικά από τους νομικούς και άριστους δικηγόρους και προασπιστές του ευρωπαϊκό πολιτισμού που έπρεπε να μιλάνε για το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν έχετε το λόγο

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω τον λόγο γιατί δεν απάντησε ο κύριος ΠΑΛΗΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι δική σας και κάνετε ό,τι θέλετε και παρεμποδίζετε τη διαδικασία με το μισθό σας κυρία Αραμπατζή άξια και η προστασία σας κύριε Αραμπατζή για το νόμο περί ευθύνης υπουργών

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Την έκθεση Τυχεροπούλου τη διαβάσατε; Διαβάστε την έκθεση Τυχεροπούλου;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τη δικογραφία διάβασα. Με τα τηλεφωνήματα σας στον καταδικασμένο Μελά.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: 27 λεπτά μιλούσατε

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και λοιπόν;

Επεισόδιο ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Κουτσόλαμπρο

Ένταση σημειώθηκε και τη Δευτέρα με την προέδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να «συγκρούεται» με τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο για τη δίκη των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Κουτσόλαμπρο υποστηρίζοντας ότι συμπράττει με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, για την προσωπική της εξόντωση, αλλά και ότι βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για SLAPP αγωγές εναντίον τους.

Ο διάλογος:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ: “Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να απαντήσω σε όσα προσβλητικά ανέφερε η πρόεδρος του πολιτικού κόμματος, κυρία Κωνσταντοπούλου, οφείλω, όμως, να κάνω μία δήλωση εδώ προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να πω ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουμε συλλογικά όργανα και έχουμε και έναν κώδικα δικηγόρων και με βάση αυτόν πορευόμαστε. (…) Ό,τι έχει γίνει είναι αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Δεν είναι αποφάσεις μονοπρόσωπης διοικήσεως ή κάποιου προσώπου το οποίο εμφανίζεται ως κήνσορας της δικαιοσύνης και των δίκαιων της κοινωνίας. Και για τη δίκη των Τεμπών…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, κύριε Κουτσόλαμπρε;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ: Και για τις υποκλοπές και για όλα τα ζητήματα …

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Που καταψηφίσατε την καταδίκη Τζαβέλλα και την απαίτηση παραίτησής του.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ: Όλες οι αποφάσεις, γιατί έχουμε κάποια διαφάνεια και σεβόμαστε και τους συναδέλφους μας, είναι δημοσιευμένες και μπορούν οι συνάδελφοι και οι πολίτες αυτής της χώρας να τις δουν και να δουν και τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει και για τις υποκλοπές και για τα άλλα τα ζητήματα και για το μεταναστευτικό δίκαιο και να δουν και τις αποφάσεις που υπάρχουν της Ολομέλειας για τα ζητήματα του μεταναστευτικού δικαίου.

Δεύτερον, υπάρχει η μυστικότης της ποινικής και της πειθαρχικής προδικασίας. Είναι κατανοητό ότι κανένας, κανένας μας εδώ μέσα, δεν μπορεί να αναφέρει και εγώ πρώτα απ’ όλα το οτιδήποτε για ότι μπορεί να γνωρίζει ως εκ της θέσεώς του για τα ζητήματα αυτά.

Τρίτον, και τελειώνω, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και της Ολομέλειας δεν συμπράττει με κανέναν. Ασκεί τα καθήκοντά του, που ορίζει ο νόμος και ο Κώδικας Δικηγόρων.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς συμπράττετε με τον Φλωρίδη, είναι ξεκάθαρο και συμπράττετε έναντι δικηγορικής ύλης. Και γι’ αυτό δεν μιλάτε για όλα όσα κάνει ο Φλωρίδης στο πεδίο της δικαιοσύνης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ: Ασκεί, λοιπόν, τα καθήκοντά του, όπως ορίζει ο νόμος και ο Κώδικας Δικηγόρων και η συνείδησή του και, κάθε 3 – 4 χρόνια, θέτει υπό την κρίση των συναδέλφων του το αν έκανε καλά τη δουλειά του. Οι συνάδελφοι, λοιπόν, γνωρίζουν και εκλέγουν τους καλύτερους.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτός του ότι είναι ο καλύτερος ο κ. Κουτσόλαμπρος, θα μας πει κάτι για τις εκλογές των προϊσταμένων και για την ευρωπαϊκή εισαγγελία;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Εδώ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί το κλείνετε, κύριε Μπαρτζώκα;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Γιατί ολοκληρώθηκε η διαδικασία, κυρία πρόεδρε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είχα θέσει ερωτήσεις.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε δημόσιο λόγο, μπορείτε σε άλλα μέρη να θέσετε τα ερωτήματα αυτά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπαζώστε τα, μπαζώστε τα μαζί με τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό. Μπαζώστε τα μαζί με τον πρόεδρό σας.