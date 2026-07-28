Κωνσταντοπούλου: Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέφτης του κ. Μητσοτάκη – Η επίθεση ήταν ακραία και κανιβαλική

«Ακούσαμε μια μισογυνική, σεξιστική τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής του βουλευτή Κυριαζίδη. Είπε με μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι όταν στις 7 Μαρτίου του 2025, μία μέρα πριν από τη μέρα της γυναίκας, μου φώναξε “άντε κάνε κανένα παιδί” και όταν τον ρώτησα αν μου είπε να κάνω παιδί, μου απάντησε “ή να υιοθετήσεις”. Τότε είχε ακολουθήσει σάλος. Υποχρεώθηκε τότε ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος είχε στρώσει το χαλί για αυτή τη συμπεριφορά, να μου ζητήσει συγγνώμη, ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και ζήτησε συγγνώμη και μετά είπε ότι διαχωρίζει την πολιτικό Ζωή από την γυναίκα Ζωή» περιέγραψε από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την τοποθέτηση του βουλευτή ΝΔ Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη.

«Ακούσαμε προχθές έναν Πρωθυπουργό να λέει ότι έχω οίστρο και να απευθύνεται στην Κ.Ο. και να την προσκαλεί σε μια συλλογική κακοποίηση. Το είπε με χαμηλωμένο τόνο και χειροκροτούσαν από κάτω, όσοι χειροκροτούσαν. Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέπτης του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό» σχολίασε.

«Ευχαριστώ κ. Ακρίτα που αντιδράσατε. Πρέπει να αντιδρούμε, δεν πρέπει αυτός ο λόγος να επικρατήσει. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ γιατί είδα ότι βγήκατε αγανακτισμένη από την αίθουσα και τοποθετηθήκατε μετά. Περιμένω να το κάνουν και οι άνδρες αυτό. Κύριε Αμυρά περιμένω να το κάνετε και εσείς. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και σεβασμού στην αξία κάθε πλάσματος που ζει και αναπνέει σε αυτή τη γη. Είναι ζήτημα πολιτισμού» πρόσθεσε.

«Η επίθεση ήταν ακραία και κανιβαλική και ετσιθελική. Όταν ενθαρρύνονται αυτά τα φαινόμενα, επανέρχονται δριμύτερα. Το πώς στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές χαρακτηρίζει τη Δημοκρατία» επεσήμανε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι υπόθεση των γυναικών μόνο. Καλώ τις γυναίκες βουλευτίνες να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα» κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τι είχε γίνει τον Μάρτιο του 2025

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης κατά τη συνεδρίαση της Βουλής φώναξε από τα έδρανα προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, καλώντας την να «κάνει κανένα παιδί ή να υιοθετήσει», μια τοποθέτηση που προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην αίθουσα.

Η στιγμή της χυδαίας επίθεσης Κυριαζίδη στην Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τότε, ήταν που ο βουλευτής της ΝΔ ακούστηκε από τα έδρανα να φωνάζει εκτός μικροφώνου: «Άντε κάνε ή υιοθέτησε κάνα παιδί!». Όπως ήταν λογικό, στην αίθουσα επικράτησε χάος.

«Κάνε κανένα παιδί μου είπατε; Και να υιοθετήσω; Για αυτές τις συμπεριφορές δυστυχώς κυρία Ζαχαράκη- επειδή έχετε δεχθεί αντίστοιχη επίθεση και σας υπερασπίστηκα- δεν ζητάω να με υπερασπιστείτε γιατί ξέρω ότι είστε σε δύσκολη θέση, εγώ όμως θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στους οποίους επιτίθεστε. Το bullying αυτού του είδους, να ξέρετε ότι δεν το ανέχεται ο κόσμος», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Επειδή είναι και η Ημέρα της Γυναίκας αύριο, και μέσα σε όλες τις προσβολές που κάνατε στα θύματα, προσβάλατε και τις μανάδες, να ξέρετε ότι απέναντί σας έχετε όχι μόνο τις μανάδες των θυμάτων των Τεμπών, αλλά και τις μανάδες των δολοφονημένων κοριτσιών που δεν τις προστατέψατε από τις γυναικοκτονίες, τη μάνα του Ιάσωνα που σκοτώθηκε εδώ, μπροστά στη Βουλή, τις μανάδες όλες των θυμάτων κρατικών εγκλημάτων. Και εύχομαι πραγματικά στην επόμενη βουλή που δεν θα είστε όλοι εσείς, να είναι ανάμεσά μας πολλά κορίτσια, πολλές γυναίκες και κυρίως πολλοί άνθρωποι με ανθρωπιά, που εσείς την έχετε ξεχάσει αλλά ο κόσμος από αυτή κινητοποιείται και επαναστατεί», συμπλήρωσε, απαντώντας στον Δημήτρη Κυριαζίδη.

Η παρέμβαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Τον κ. Κυριαζίδη κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη ο προεδρεύων του Σώματος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με τον βουλευτή να λέει αρχικά ότι δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπε και να αποφεύγει να ζητάει συγγνώμη, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί, χωρίς επιτυχία προφανώς.

«Δεν κατανοήσατε κύριε πρόεδρε…Δεν ακούστηκε αυτό που ήθελα όπως το εξέφρασε η κυρία πρόεδρος. Τρεις μέρες εδώ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μας αποκαλούν δολοφόνους. Εμείς είμαστε δολοφόνοι; Δολοφονήσαμε κανένα παιδί; Μας προστατέψατε μια στιγμή;» είπε ο βουλευτής.

«Αν εκλήφθηκε διαφορετικά το σχόλιο να το κατανοήσω…. Αλλά δεν ήταν αυτό που ειπώθηκε.. Δεν προσέβαλα κανένα…» ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης, με τον κ. Κωνσταντινόπουλο να ζητά ξανά από τον βουλευτή της ΝΔ να πάρει πίσω το σχόλιό του.

«Προσβάλλατε ένα ολόκληρο κοινοβούλιο, προσβάλλατε τη δημοκρατία, ζητήστε συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά, με την τοποθέτησή του να προκαλεί χειροκροτήματα από τους παριστάμενους βουλευτές.

Σοφία Ζαχαράκη: Είμαστε απέναντι – Δεν κρινόμαστε από το αν έχουμε παιδιά

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής έκανε αμέσως μετά η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη.

Συγκεκριμένα, η κα Ζαχαράκη παίρνοντας τον λόγο ανέφερε: «Είμαστε απέναντι στον κύριο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε όλους – αν θέλουμε – εντός κοινοβουλευτικής και εκτός κοινοβουλευτικής αιθούσης να προσβάλλουν με τέτοιο τρόπο. Εκτός κι αν θέλει με κάποιο τρόπο να διορθώσει. Θα ήθελα να διορθώσετε, επειδή σας ξέρω προσωπικά. Θα ήθελα να διευκρινίσετε, όχι γιατί έρχομαι ως αυτόκλητη υποστηρίκτρια οποιασδήποτε.

Δεν έχει την ανάγκη μου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν έχω απαραίτητα και πάντα την ανάγκη της. Έρχεται, όμως εκείνη η δύσκολη στιγμή που μπορεί μια γυναίκα. Δεν έχει να κάνει με τη χρονική στιγμή, αν αύριο είναι η Ημέρα της Γυναίκας, γιατί κάθε μέρα είναι η ώρα που υπερασπιζόμαστε κάτι που είναι αυτονόητο. Δεν κρινόμαστε εδώ ή οπουδήποτε από το αν έχουμε παιδιά. Κρινόμαστε όταν δουλεύουμε με αξιοσύνη, αν δουλεύουμε με τη συνείδησή μας καθαρή και αν ερχόμαστε απέναντί σας και παράγουμε έργο».

«Θα ήθελα να διευκρινίσετε. Γιατί αυτή τη στιγμή προσβάλατε, αν το κάνατε, μανάδες, παιδιά, οικογένειες. Κι αυτό πραγματικά είναι κάτι που νομίζω πρέπει να απαντηθεί ή πρέπει σίγουρα να ανακληθεί», τόνισε η υπουργός.

Η έντονη δυσφορία βουλευτών της ΝΔ και η παρέμβαση Κακλαμάνη

«Δεν ζήτησα καμία προτροπή. Ανέφερα κάτι το οποίο εκλήφθηκε εκ λάθους ή μετατράπηκε σε λάθος, για να συνεννοούμαστε. Εάν εκλήφθηκα αρνητικά από την αίθουσα εδώ, οφείλω να πω ότι δεν ήταν έτσι. Για να συνεννοούμαστε. Έχω τέσσερα παιδιά και έχω βιώσει όλη την κατάσταση. Έτσι; Για να συνεννοούμαστε», επέμεινε σε νέα τοποθέτησή του ο κ. Κυριαζίδης.

Τα σχόλια του Δημήτρη Κυριαζίδη και η στάση που ακολούθησε στη συνέχεια, επιχειρώντας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Σώματος, ακόμη και βουλευτών της ΝΔ που τον προέτρεπαν να ζητήσει συγγνώμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι βουλευτές, κυρίως γυναίκες αποχώρησαν από την αίθουσα.

Ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, πήγε στο έδρανο όπου καθόταν ο κ. Κυριαζίδης, καλώντας τον να κάνει το αυτονόητο μετά την απαράδεκτη αναφορά του στο πρόσωπο της κ. Κωνσταντοπούλου.

Μετά και τις έντονες αντιδράσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, ο Δημήτρης Κυριαζίδης πήρε ξανά τον λόγο και αναγκάστηκε να πει συγγνώμη: «Επειδή επήλθε μια τέτοια κατάσταση, ζητάω συγγνώμη για να τελειώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε ανακοινώσεις σχετικά με την παραπομπή του στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος. Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι «ύστερα από επικοινωνία που είχα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό την ιδιότητα του ως προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής κύριος Κυριαζίδης παραπέμφθηκε, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, στην επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής» και προσέθεσε: «Προσωπικά δε, στο πρόσωπο της προέδρου κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ως πρόεδρος του Σώματος, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλες τις κυρίες συναδέλφους και από όλες τις Ελληνίδες γυναίκες».

Στη συνέχεια ο κ. Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την Κ.Ο. της ΝΔ για αυτή του την συμπεριφορά.

Τον Οκτώβριο του 2025 επέστρεψε στην Κ.Ο. της ΝΔ.