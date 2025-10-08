Δημήτρης Κυριαζίδης: Επιστρέφει στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος τον Μάρτιο είχε διαγραφεί μετά το χυδαίο σχόλιο που είχε κάνει προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Την επανένταξη στην γαλάζια ΚΟ ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, διαβάζοντας τη σχετική επιστολή που έστειλε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΚΟ της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρόεδρο της Βουλής.

Με την επιστροφή του, η ΝΔ αριθμεί πλέον 156 βουλευτές.

Η ανακοίνωση, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, της επανένταξης του κ. Κυριαζίδη στη δύναμη της ΚΟ της ΝΔ, από τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη, έγινε κάτω από τα θερμά χειροκροτήματα των βουλευτών της συμπολίτευσης, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην αίθουσα της ολομέλειας.

Υπενθυμίζεται πως ο βουλευτής Δράμας είχε τεθεί εκτός της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος για σχόλιο που είχε κάνει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση τον Μάρτιο.

Ο  βουλευτής της ΝΔ ακούστηκε από τα έδρανα να φωνάζει εκτός μικροφώνου: «Άντε κάνε ή υιοθέτησε κάνα παιδί!».  Όπως ήταν λογικό, στην αίθουσα επικράτησε χάος. Τον κ. Κυριαζίδη κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη ο προεδρεύων του Σώματος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με τον βουλευτή να λέει αρχικά ότι δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπε και να αποφεύγει να ζητάει συγγνώμη, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί, χωρίς επιτυχία προφανώς.

«Δεν κατανοήσατε κύριε πρόεδρε…Δεν ακούστηκε αυτό που ήθελα όπως το εξέφρασε η κυρία πρόεδρος. Τρεις μέρες εδώ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μας αποκαλούν δολοφόνους. Εμείς είμαστε δολοφόνοι; Δολοφονήσαμε κανένα παιδί; Μας προστατέψατε μια στιγμή;» είπε ο βουλευτής.

«Αν εκλήφθηκε διαφορετικά το σχόλιο να το κατανοήσω…. Αλλά δεν ήταν αυτό που ειπώθηκε.. Δεν προσέβαλα κανέναν…» ανέφερε ο κ. Κυριαζίδης, με τον κ. Κωνσταντινόπουλο να ζητεί ξανά από τον βουλευτή της ΝΔ να πάρει πίσω το σχόλιό του.

 

