Μαμουλάκης: Δεν ήταν κίνηση αιφνιδιασμού η κίνηση Τσίπρα

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/10) στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» και κλήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής.

«Ενδεχομένως να θέλει να δημιουργήσει κάτι ευρύτερο. Δεν ήταν μια κίνηση αιφνιδιασμού. Αναμενόταν το τελευταίο διάστημα μετά και τις διαρροές που υπήρχαν. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη για την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ίσως ενδεχομένως για τη στιγμή που έγινε. Στο επόμενο διάστημα εκτιμώ ότι θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτό που έχει ανάγκη ο χώρος της Κεντροαριστεράς είναι να μπορέσει να ομογενοποιηθεί ώστε να δημιουργήσει μια κατάλληλη συνθήκη για να είναι το αντίπαλο δέος σε μια κυβέρνηση που, κατά την άποψή μας, καταρρέει και δημοσκοπικά αλλά κυρίως σε επίπεδο κοινωνίας και μέσα σε ένα περιβάλλον σκανδάλων και διαφθοράς. Νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη τώρα η χώρα είναι πολιτική αλλαγή», πρόσθεσε ο Χάρης Μαμουλάκης.