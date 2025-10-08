Μαμουλάκης: Δεν ήταν κίνηση αιφνιδιασμού η κίνηση Τσίπρα

Enikos Newsroom

πολιτική

Χάρης Μαμουλάκης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/10) στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» και κλήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής.

«Ενδεχομένως να θέλει να δημιουργήσει κάτι ευρύτερο. Δεν ήταν μια κίνηση αιφνιδιασμού. Αναμενόταν το τελευταίο διάστημα μετά και τις διαρροές που υπήρχαν. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη για την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ίσως ενδεχομένως για τη στιγμή που έγινε. Στο επόμενο διάστημα εκτιμώ ότι θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτό που έχει ανάγκη ο χώρος της Κεντροαριστεράς είναι να μπορέσει να ομογενοποιηθεί ώστε να δημιουργήσει μια κατάλληλη συνθήκη για να είναι το αντίπαλο δέος σε μια κυβέρνηση που, κατά την άποψή μας, καταρρέει και δημοσκοπικά αλλά κυρίως σε επίπεδο κοινωνίας και μέσα σε ένα περιβάλλον σκανδάλων και διαφθοράς. Νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη τώρα η χώρα είναι πολιτική αλλαγή», πρόσθεσε ο Χάρης Μαμουλάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ένας στους 4 εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης

Ποιος σωματότυπος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη

ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

ΑΑΔΕ: Ποιες περιοχές και κλάδοι είναι «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Μη χρησιμοποιείτε αυτές τις δωρεάν εφαρμογές VPN στο iPhone ή στο Android σας

Η πιο ακριβή πινακίδα κυκλοφορίας στη Βρετανία πωλείται για 1,2 εκατ. λίρες για έναν απροσδόκητο λόγο
περισσότερα
10:40 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δημήτρης Κυριαζίδης: Επιστρέφει στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος τον Μάρτιο είχε ...
09:16 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Χρίστος Δήμας: Ενισχύουμε τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 80 νέους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

«Με την ορκωμοσία των 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υλοποιείται το πρώτο στάδιο του πρ...
01:20 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κυρανάκης για ΠΑΣΟΚ: Χρεώνει στην κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας με την οποία προφανώς διαφωνούμε

«Λίγες ημέρες πριν, έστειλα επιστολή στον ΟΣΕ ζητώντας να μην ασκήσει αναίρεση στην πρώτη απόφ...
00:56 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά με την αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές»

«Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FT...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης