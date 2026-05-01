Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τιμάμε τους 200 της Καισαριανής – Χρέος μας να διεκδικήσουμε τις γερμανικές οφειλές

Το Σκοπευτήριο Καισαριανής, τόπο εκτέλεσης των 200 ηρώων – πατριωτών από τις γερμανικές – ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944, επισκέφθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία συνοδευόμενη από Βουλευτές και αντιπροσωπεία της Πλεύσης Ελευθερίας, μαζί με τον μικρό της φίλο Ορφέα, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε στη σταθερή θέση της Πλεύσης Ελευθερίας για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, τονίζοντας: “Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε χρέος προς τους ανθρώπους αυτούς, έχουμε χρέος προς τους εαυτούς μας, προς το παρόν και το μέλλον, να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα την καταβολή των γερμανικών οφειλών, την συμμόρφωση του κράτους της Γερμανίας στην υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης για τα διεθνή εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί εναντίον της χώρας μας, εναντίον του λαού μας”.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Η σημερινή μέρα είναι μέρα μνήμης, τιμής και περηφάνειας.

Οι 200 της Καισαριανής, οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι που με βλέμμα αγέρωχο, αποφασιστικό, περήφανο βάδισαν προς το θάνατο και δεν πρόδωσαν την πατρίδα τους, τις αρχές και τις αξίες τους είναι εκείνοι στους οποίους οφείλουμε την ελευθερία μας.

Τιμάμε τους ήρωες της Αντίστασης, τιμάμε τους 200 της Καισαριανής και δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, ο Ελληνικός Λαός, πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την Αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.

Είναι υποχρέωσή μας ιερή να τους θυμόμαστε, να θυμίζουμε στις νέες γενιές και στα μικρά παιδιά ότι εδώ που βρισκόμαστε δεν βρισκόμαστε τυχαία, αλλά βρισκόμαστε χάρη σε ηρωικούς αγώνες κάποιων ανθρώπων που αψήφησαν κινδύνους, αψήφησαν το θάνατο και μας κληροδότησαν την πιο περήφανη παρακαταθήκη, την παρακαταθήκη της Ελευθερίας.

Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε χρέος προς τους ανθρώπους αυτούς, έχουμε χρέος προς τους εαυτούς μας, προς το παρόν και το μέλλον, να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα την καταβολή των γερμανικών οφειλών, την συμμόρφωση του κράτους της Γερμανίας στην υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης για τα διεθνή εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί εναντίον της χώρας μας, εναντίον του λαού μας.

Τιμάμε την αντίσταση, τιμάμε τους 200 της Καισαριανής, τιμάμε την Πρωτομαγιά του ‘44, θυμόμαστε, διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε και στο τέλος πάντα η Ελευθερία νικά».

