Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τιμάμε τους 200 της Καισαριανής – Χρέος μας να διεκδικήσουμε τις γερμανικές οφειλές

Enikos Newsroom

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Το Σκοπευτήριο Καισαριανής, τόπο εκτέλεσης των 200 ηρώων – πατριωτών από τις γερμανικές – ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944, επισκέφθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία συνοδευόμενη από Βουλευτές και αντιπροσωπεία της Πλεύσης Ελευθερίας, μαζί με τον μικρό της φίλο Ορφέα, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε στη σταθερή θέση της Πλεύσης Ελευθερίας για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, τονίζοντας: “Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε χρέος προς τους ανθρώπους αυτούς, έχουμε χρέος προς τους εαυτούς μας, προς το παρόν και το μέλλον, να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα την καταβολή των γερμανικών οφειλών, την συμμόρφωση του κράτους της Γερμανίας στην υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης για τα διεθνή εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί εναντίον της χώρας μας, εναντίον του λαού μας”.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Η σημερινή μέρα είναι μέρα μνήμης, τιμής και περηφάνειας.

Οι 200 της Καισαριανής, οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι που με βλέμμα αγέρωχο, αποφασιστικό, περήφανο βάδισαν προς το θάνατο και δεν πρόδωσαν την πατρίδα τους, τις αρχές και τις αξίες τους είναι εκείνοι στους οποίους οφείλουμε την ελευθερία μας.

Τιμάμε τους ήρωες της Αντίστασης, τιμάμε τους 200 της Καισαριανής και δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, ο Ελληνικός Λαός, πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την Αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.

Είναι υποχρέωσή μας ιερή να τους θυμόμαστε, να θυμίζουμε στις νέες γενιές και στα μικρά παιδιά ότι εδώ που βρισκόμαστε δεν βρισκόμαστε τυχαία, αλλά βρισκόμαστε χάρη σε ηρωικούς αγώνες κάποιων ανθρώπων που αψήφησαν κινδύνους, αψήφησαν το θάνατο και μας κληροδότησαν την πιο περήφανη παρακαταθήκη, την παρακαταθήκη της Ελευθερίας.

Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε χρέος προς τους ανθρώπους αυτούς, έχουμε χρέος προς τους εαυτούς μας, προς το παρόν και το μέλλον, να διεκδικήσουμε ανυποχώρητα την καταβολή των γερμανικών οφειλών, την συμμόρφωση του κράτους της Γερμανίας στην υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης για τα διεθνή εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί εναντίον της χώρας μας, εναντίον του λαού μας.

Τιμάμε την αντίσταση, τιμάμε τους 200 της Καισαριανής, τιμάμε την Πρωτομαγιά του ‘44, θυμόμαστε, διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε και στο τέλος πάντα η Ελευθερία νικά».

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Δήμος προσλαμβάνει άτομα διαφόρων ειδικοτήτων – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα μέτρα που φέραμε για τους εργαζόμενους – Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την Πρωτομαγιά

«Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γης» – Πώς μια εταιρεία σχεδιάζει να μας προστατεύσει από επικίνδυνους αστεροειδείς

Εξελισσόμενη AI: Bρισκόμαστε στα πρόθυρα της επόμενης μεγάλης εξελικτικής μετάβασης; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
περισσότερα
15:56 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ελληνική Λύση: Εάν υπήρχε κράτος δικαίου ο κ. Τζαβέλλας θα είχε ήδη παραιτηθεί

Εάν υπήρχε κράτος δικαίου ο κ. Τζαβέλλας θα είχε ήδη παραιτηθεί και θα αντιμετώπιζε ο ίδιος κα...
14:03 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ανδρουλάκης από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής για Πρωτομαγιά: Αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη για να πετύχουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη

Στεφάνι στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής κατέθεσε το πρωί ο πρόεδρος ...
13:23 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Φάμελλος: Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν μία ζωή με ανασφαλή, φθηνή εργασία και ακρίβεια – Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας

«Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά, τους αγώνες των εργαζομένων που έδωσαν και τη ζωή τους για ν...
12:33 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Δημήτρης Κουτσούμπας: «Προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις» – Το μήνυμα για την Πρωτομαγιά

Δήλωση έκανε ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σχετικά με την Εργατική Πρωτομαγιά. Ο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς