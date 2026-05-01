Ελληνική Λύση: Εάν υπήρχε κράτος δικαίου ο κ. Τζαβέλλας θα είχε ήδη παραιτηθεί

Εάν υπήρχε κράτος δικαίου ο κ. Τζαβέλλας θα είχε ήδη παραιτηθεί και θα αντιμετώπιζε ο ίδιος κατηγορίες, τονίζει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της.

«Η παραίτηση του κ. Τζαβέλλα (που σε 2 μήνες βγαίνει στην σύνταξη), αφού έκανε την “βρώμικη” δουλειά ξεπλένοντας τα ανομήματά της ΝΔ είναι μόνο η αρχή. Εάν υπήρχε κράτος δικαίου, ο κ. Τζαβέλλας θα έπρεπε να τιμωρηθεί παραδείγματικα διότι εργαλειοποιήθηκε (ακούσια ή εκούσια) από την κυβέρνηση ώστε να συγκαλυφθεί το έγκλημα των υποκλοπών», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελληνική Λύση.