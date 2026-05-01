Δυτική Αττική: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης – Οι επιχειρήσεις σε Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό

Σε τέσσερις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (30/4) οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αγία Βαρβάρα και στον Κορυδαλλό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Ηρωίνης, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τέσσερα άτομα, ενώ σε σωματικές έρευνες και έρευνες σε οικίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-μικροποσότητα βραστής κοκαΐνης,

-7 φυσίγγια,

-105 ευρώ,

-2 κινητά και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, όπως βιασμό, κλοπές, όπλα, ναρκωτικά, συμμετοχή σε συμμορίες, ληστείες, καθώς και ανθρωποκτονίες.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.