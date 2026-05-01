Σοκ στις ΗΠΑ: Μητέρα ομολόγησε ότι σκότωσε τα δύο παιδιά της – Το «τέλειο» προφίλ που κατέρρευσε

Η ζωή της Τζάνετ ΜακΌσλαντ έμοιαζε ιδανική: μια ευκατάστατη οικογένεια, σπίτι αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων σε μία από τις πλουσιότερες περιοχές των ΗΠΑ και μια επιτυχημένη καριέρα ως βελονίστρια και δασκάλα διαλογισμού.

Ο σύζυγός της Σάμιουελ, 62 ετών, βρισκόταν σε σκληρή δικαστική διαμάχη μαζί της για το διαζύγιο, την επιμέλεια των παιδιών και την κατοικία, σε μια σύγκρουση που εξελισσόταν παρασκηνιακά, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.



Τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι

Τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 7χρονος Κάι και η 6χρονη Έλα, εντοπίστηκαν νεκρά στο σπίτι τους στο Γουέλσλεϊ της Μασαχουσέτης την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η μητέρα φέρεται να ομολόγησε ότι τα στραγγάλισε μέσα στο οικογενειακό σπίτι.

«Δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει κάτι τέτοιο»

Άτομα από το περιβάλλον της δηλώνουν σοκαρισμένα, αδυνατώντας να συνδέσουν την εικόνα που είχαν με το φερόμενο έγκλημα.

«Ήταν το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ… Δεν βγάζει νόημα», είπε φίλη της.

Η ίδια την περιέγραψε ως «ευγενική, καλοσυνάτη και ισορροπημένη», ενώ σημείωσε ότι μιλούσε για τα παιδιά της «όπως κάθε φυσιολογική μητέρα».

Μάλιστα, μόλις πριν από έξι μήνες συζητούσε για σχολικές συναντήσεις γονέων και δασκάλων, χωρίς να δίνει την παραμικρή ένδειξη προβλήματος.

Η «διπλή ζωή» πίσω από την εικόνα

Παρά την εικόνα της «τέλειας οικογένειας», η ΜακΌσλαντ φέρεται να κρατούσε κρυφές τις εντάσεις στο σπίτι της.

Ο σύζυγός της είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο, επικαλούμενος «ανεπανόρθωτη ρήξη» στον εννιάχρονο γάμο τους, ενώ και οι δύο διεκδικούσαν την πλήρη επιμέλεια των παιδιών.

Στις 16 Απριλίου κατέθεσαν αίτημα να οριστεί τρίτος για να αξιολογήσει την επιμέλεια, με τον σχετικό επίτροπο να ορίζεται μόλις μία ημέρα πριν τη δολοφονία των παιδιών.

Η ομολογία και η απόπειρα αυτοκτονίας

Δύο ημέρες μετά το έγκλημα, η ΜακΌσλαντ εντοπίστηκε περίπου 140 μίλια μακριά, στο σπίτι θείας της στο Βερμόντ.

Έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό και φέρεται να είπε: «Τα στραγγάλισα και μετά προσπάθησα να αυτοκτονήσω».

Φωτογραφία σύλληψης δείχνει εμφανή τραύματα στον λαιμό της, γεγονός που ενίσχυσε το σοκ όσων τη γνώριζαν.

Ο πατέρας σε κατάσταση κατάρρευσης

Στο σπίτι στο Γουέλσλεϊ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα άψυχα σώματα των παιδιών, σε μια σκηνή που φέρεται να κατέρρευσε ψυχολογικά τον πατέρα τους.

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας, η πατρότητα «ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής του».

Πένθος και σοκ στην κοινότητα

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Περίπου 500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε εκκλησία για να τιμήσουν τα παιδιά, ενώ έξω από το σπίτι έχουν τοποθετηθεί λουλούδια, παιχνίδια και σημειώματα.

Ακόμη και παιδιά της περιοχής εξέφρασαν σοκ και αποστροφή για το περιστατικό.

Το παρελθόν και οι κατηγορίες

Η ΜακΌσλαντ κρατείται στο Βερμόντ, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες ως φυγόδικη, ενώ έχει συμφωνήσει να εκδοθεί στη Μασαχουσέτη.

Εκεί θα αντιμετωπίσει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα για να απαντήσει στη δικαιοσύνη, με την επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο να έχει οριστεί για τις 11 Μαΐου.