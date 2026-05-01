Νίκος Αποστολόπουλος: Με τον πατέρα μου είχα δύσκολες και επικίνδυνες σχέσεις – Του είχα πει κάτι πολύ σκληρό

Για τα παιδικά του χρόνια στην Πάτρα και τη σχέση του με τον πατέρα του μίλησε μεταξύ άλλων ο Νίκος Αποστολόπουλος, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Ήθελα πολλά πράγματα από μικρό παιδί. Διάβαζα σαν τρελός πάντα, πέρα από το σχολείο. Αφού τώρα προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά, τα βλέπω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα. Γι’ αυτό ο σκληρός μου δίσκος έχει καταστραφεί. Δεν μπορώ να ανοίξω βιβλίο αυτή τη στιγμή» είπε ο γνωστός σχεδιαστής, ο οποίος στα 18 του μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Νομική.

«Η Πάτρα τότε δεν ήταν η Πάτρα σημερινή, όπως και δεν είναι η Ελλάδα σημερινή. Τα παιδιά ήταν πολύ εξελιγμένα. Τα παιδιά ήθελαν τον έρωτα, ήθελαν την ελευθερία. Ήταν η εποχή που οι γονείς μας έδιναν όσα μπορούσαν περισσότερο, ήταν οι γονείς του πολέμου. Οπότε, ήθελαν να δώσουν στα παιδιά τους ό,τι αυτοί δεν είχαν. Εγώ μάθαινα γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά», πρόσθεσε.

«Είπα στον πατέρα μου κάτι πολύ σκληρό, ότι δεν τον διάλεξα»

Ερωτηθείς εάν ήταν στο πλευρό του οι γονείς του, είπε: «Με τον πατέρα μου είχα πάντα πολύ δύσκολες και επικίνδυνες σχέσεις», ενώ αποκάλυψε πως του είχε πει κάτι πολύ σκληρό όταν ήταν 7-8 ετών.

«Ήταν επιβλητικός ο πατέρας μου. Ήταν πολύ έξυπνος, πολύ δραστήριος, πολύ έμπορος. Πέτυχε πάρα πολλά πράγματα χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα. Έκανε την οικογένειά του, έφτιαξε μαγαζιά, έκανε σπίτια, μας σπούδασε. Μια μέρα του είπα κάτι πάρα πολύ σκληρό. Του λέω, δεν πρόκειται να ακούσω αυτά που λες, γιατί εγώ δεν σε διάλεξα για πατέρα. Δεν είσαι ο δικός μου πατέρας. Εκείνον που θα είχα για πατέρα, θα τον διαλέξω. Πολύ σκληρό για ένα παιδί να πει αυτό στον πατέρα του», τόνισε.

Το κεφάλι μου ήταν διαβολεμένο, παραδέχθηκε. «Δεν θυμάμαι ποια ήταν η αντίδρασή του. Θύμωνε, αλλά και πάλι ήταν πολύ καλός πατέρας. Ήθελε να δώσει στα παιδιά του τα πάντα, αλλά δεν καταλαβαινόμασταν. Είχαμε ένα χάος» ανέφερε.

Οι σπουδές στη Νομική και το μεταπτυχιακό στο Παρίσι

«Ο πατέρας μου, με σπούδασε, με έστειλε στην Αθήνα. Εγώ μπήκα τότε στη Νομική. Έπρεπε να μου δίνει χρήματα πάλι να σπουδάσω κλπ. Μετά εγώ ήθελα να φύγω για Παρίσι. Από μικρό παιδί έλεγα στην Πάτρα ότι θα πάω στο Παρίσι. Γιατί θα πας στο Παρίσι, με ρωτούσαν. Θα γίνω βασιλιάς, έλεγα Έτσι ήθελα να λέω» είπε ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος τελικά έφυγε για τη γαλλική πρωτεύουσα για μεταπτυχιακό.

«Πίστευα ότι δεν θα πήγαινα Παρίσι. Και μια μέρα που είχα πάει στο σπίτι μου στην Πάτρα, είχαμε μια συζήτηση και για κάτι, στο οικογενειακό τραπέζι. Δεν είχαμε και πολλά να πούμε εγώ με τον πατέρα μου. Και γυρίζει ξαφνικά και του λέει η μητέρα μου “Δεν πρέπει να πάρεις σύνταξη;”. Άσχετο. Και γυρίζει και της λέει “Δεν μπορώ να πάρω τώρα σύνταξη. Πρέπει το παιδί να φύγει για το Παρίσι”. Έλεγε κάτι τέτοια τρελά, λες και του τα έλεγε κάποιος. Και έτσι έφυγα για το Παρίσι» κατέληξε ο γνωστός σχεδιαστής.