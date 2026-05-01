Τραμπ: Δεν θέλω να ισοπεδώσω το Ιράν – Αλλά είναι μια επιλογή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο βασικές επιλογές απέναντι στο Ιράν: μια στρατιωτική κλιμάκωση ή μια διπλωματική συμφωνία.

«Έχουμε δύο επιλογές: να πάμε και να τους ισοπεδώσουμε πλήρως ή να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία», ανέφερε.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν το προτιμώ»

Όταν ρωτήθηκε αν θέλει να προχωρήσει σε πλήγμα κατά του Ιράν, απάντησε:

«Σε ανθρώπινο επίπεδο θα προτιμούσα να μην το κάνω, αλλά είναι μια επιλογή».

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο έντασης, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται χωρίς σαφή κατάληξη.

Διαψεύδει ανησυχίες για έλλειψη πυραύλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων, σύμφωνα με το Sky News.

«Έχουμε περισσότερα από ποτέ. Σε όλο τον κόσμο έχουμε αποθέματα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπερδιπλάσια αποθέματα σε σχέση με όταν ξεκίνησε η σύγκρουση».