ΥΠΕΞ: Στο Κέντρο Υγείας Σητείας 31 ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

στολίσκος Γάζα

Ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρηση των συμμετεχόντων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla από την Ελλάδα προς τις χώρες προέλευσής τους, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπογραμμίζεται, ότι οι 31 εκ των συμμετεχόντων στον στολίσκο, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σητείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Αναλυτικά, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«Σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Σητείας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής.

Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους».

