Αρτέμιδα: Βίντεο από την διαφυγή των δραστών που «ξήλωσαν» ΑΤΜ και το φόρτωσαν σε καρότσα αγροτικού

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΑΤΜ Αρτέμιδα

Κινηματογραφική κλοπή ενός ΑΤΜ έλαβε χώρα στις 4 τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, στην Αρτέμιδα. Οι δράστες ξήλωσαν το ΑΤΜ, που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ, το φόρτωσαν σε καρότσα αγροτικού και εξαφανίστηκαν.

Σε βίντεο που μετέδωσε το MEGA, καταγράφονται οι στιγμές αφού οι δράστες έχουν ξηλώσει το ΑΤΜ από κεντρική λεωφόρο της περιοχής και επιχειρούν να διαφύγουν.

Ένα αυτοκίνητο προπορεύεται και στη συνέχεια ακολουθεί ένα αγροτικό, στην καρότσα του οποίου έχουν φορτώσει το ΑΤΜ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν από χωματόδρομο και από στενούς δρόμους, σε μια προσπάθεια να μη γίνουν αντιληπτοί και να μην καταγραφούν και από κάμερες ασφαλείας, κάτι όμως που δεν κατάφεραν τελικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζεται η εμπλοκή του οχήματος αλλά και μίας μοτοσικλέτας. Φαίνεται πως δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που επέλεξαν να δράσουν, αφού το ΑΤΜ ήταν γεμάτο λόγω του τριημέρου.

Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία που μπορεί να τους οδηγήσουν στα ίχνη των δραστών.

Δείτε το βίντεο:

 

