Κομισιόν σε Τραμπ για τους δασμούς: «Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ»

«Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ» απάντησε σήμερα η Κομισιόν μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση στο 25% των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (…) Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Η απειλή Τραμπ

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων και φορτηγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, εντείνοντας τη διατλαντική εμπορική αντιπαράθεση.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η απόφαση βασίζεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία». «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο 25%», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος.