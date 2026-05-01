Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική στα προκριματικά του World Cup

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Εθνική Πόλο γυναικών

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του World Cup, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη, το οποίο κατέκτησε τον τίτλο πέρυσι στην Κίνα, επικράτησε με 15-11 της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Β’ ομίλου και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Σίδνεϊ.

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο, Σάββατο (2/5, 19:30), την οικοδέσποινα Ολλανδία, η οποία νίκησε σήμερα την Αυστραλία με 14-8.

Μετά το αρχικό 3-3 στα πρώτα 4,5 λεπτά της αναμέτρησης, η Εθνική κράτησε απαραβίαστη την εστία της για σχεδόν 11 λεπτά και πήρε προβάδισμα 6-3, με γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη, της Πάτρα και της Βάσως Πλευρίτου. Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στην παίκτρια παραπάνω, αλλά διατήρησε σχετικά άνετα το προβάδισμα έως το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν προηγήθηκε με 10-6.

Η Ιταλία έχασε στο ίδιο διάστημα τη Ρανάλι, η οποία αποβλήθηκε με αντικατάσταση, καθώς και τη Γκαντ, η οποία συμπλήρωσε τρεις ποινές. Από ελληνικής πλευράς, τρεις ποινές συμπλήρωσε και η Σιούτη.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η «Σετερόζα» έκανε την αντεπίθεσή της. Η Κλατόφσκι πέτυχε δύο διαδοχικά γκολ και μείωσε σε 10-8, ενώ η Μπιανκόνι έφερε την Ιταλία στο 11-10, πέντε λεπτά πριν από τη λήξη.

Στο κρίσιμο σημείο του αγώνα, οι διεθνείς έδειξαν χαρακτήρα. Η Κουρέτα πέτυχε ένα γκολ και η Σάντα σημείωσε δύο τέρματα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποκτήσει ξανά διαφορά ασφαλείας με 14-11 και να «κλειδώσει» τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

  1. Ολλανδία 3
  2. Ελλάδα 3
  3. Ιταλία 0
  4. Αυστραλία 0

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου ομίλου

1η αγωνιστική

  • Ιταλία – Ελλάδα 11-15
  • Ολλανδία – Αυστραλία 14-8

2η αγωνιστική

  • 2/5 19:30 Ελλάδα – Ολλανδία
  • 2/5 21:30 Αυστραλία – Ιταλία

3η αγωνιστική

  • 3/5 19:30 Ιταλία – Ολλανδία
  • 3/5 21:30 Ελλάδα – Αυστραλία

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ψυχολογία των χρωμάτων για να προσελκύσετε τον έρωτα της ζωής σας

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Έρχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Nέες προσλήψεις στο ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τον καρκίνο του παγκρέατος χρόνια πριν από τη διάγνωση – Τι είναι το R...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:18 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

EuroLeague: Πρόστιμο και τρεις αγωνιστικές στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Ποινή τριών αγωνιστικών, η οποία δεν αποκλείεται να τον αφήσει έξω από το Final Four, επέβαλε ...
18:04 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Μιλγουόκι Μπακς: Νέος προπονητής ο Τέιλορ Τζένκινς – «Επιστρέφει για να μας οδηγήσει μπροστά»

Ο Τέιλορ Τζένκινς είναι ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, της ομάδας του Γιάννη Αντετοκού...
17:48 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης σε ηλικία 74 ετών – Το «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού

Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Διονύση Τσάμη σε ηλικία ...
17:34 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός για Βαλένθια: Η χειρότερη φιλοξενία και συμπεριφορά σε ευρωπαϊκό γήπεδο – Καταγγελία στην Euroleague

Ανακοινωση εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καταγγέλλοντας τη φιλοξενία της Βαλένθια στη Roig Arena...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς