Τέξας: Πέντε νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου που κατευθυνόταν σε τουρνουά pickleball

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα μικρό δικινητήριο αεροπλάνο τύπου Cessna 421C συνετρίβη σε δασώδη περιοχή στο Τέξας την Παρασκευή (01.05.2026). Οι επιβαίνοντες είχαν προορισμό το New Braunfels, όπου θα πήγαιναν σε τουρνουά pickleball (σ.σ. άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από το τένις, το πινγκ πονγκ και το μπάντμιντον).

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Τέξας και κατοίκους της περιοχής, το αεροπλάνο κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς το Εθνικό Αεροδρόμιο του New Braunfels, όταν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όπως μετέδωσε το nypost.com, ο πιλότος πετούσε παράλληλα με ένα άλλο αεροσκάφος, το οποίο είχε τον ίδιο προορισμό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, «δεν υπάρχουν ενδείξεις για σύγκρουση εν πτήσει».

Ο πιλότος του δεύτερου αεροσκάφους είχε εκφράσει μέσω ασυρμάτου την ανησυχία του για την απώλεια επαφής με το Τσέσνα που συνετρίβη. Την ίδια ανησυχία εξέφρασε και ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.

«Άρχισε να κινείται ακανόνιστα και τώρα η διαδρομή του είχε εξαφανιστεί από την οθόνη», δήλωσε ο ελεγκτής και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει μαζί του».

Ο πιλότος και οι τέσσερις επιβάτες, όλοι ενήλικες, επιβεβαιώθηκαν νεκροί. Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, οι αρχές δεν είχαν ταυτοποιήσει τα θύματα.

Φωτογραφίες από το σημείο έδειχναν τον καμένο σκελετό του αεροσκάφους ανάμεσα σε δέντρα στο Wimberley, μια πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Όστιν, της πρωτεύουσας του Τέξας.

«Μόλις άκουσα μια δυνατή σύγκρουση. Ένιωσα τα πάντα να δονούνται», είπε η Stacey Rohr, η οποία ζει κοντά στο σημείο της συντριβής, συγκρίνοντας τον θόρυβο «σαν σεισμό».

«Φαινόταν σαν το πίσω μέρος του σπιτιού μου να ήταν όλο στις φλόγες», είπε επίσης η Rohr στην εφημερίδα «Austin American-Statesman».

Το Cessna είχε απογειωθεί από το Αμαρίλο, στην περιοχή Texas Panhandle, περίπου δύο ώρες πριν από τη συντριβή. Το αεροσκάφος είχε προορισμό το Εθνικό Αεροδρόμιο του New Braunfels και πετούσε μαζί με το άλλο αεροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έκανε μια ξαφνική και απότομη στροφή πριν συντριβεί. Στη συνέχεια, το Cessna έχασε ύψος, καθώς έπεσε από τα 13.600 πόδια στα περίπου 7.000 πόδια, πριν σταματήσει να μεταδίδει δεδομένα.

Λίγο πριν από τη συντριβή, ο καιρός στην περιοχή ήταν κυρίως νεφελώδης, ενώ δύο ώρες αργότερα ξέσπασε καταιγίδα. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διεξάγει έρευνα για τα αίτια της συντριβής.