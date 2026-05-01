Τέξας: Πέντε νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου που κατευθυνόταν σε τουρνουά pickleball

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα μικρό δικινητήριο αεροπλάνο τύπου Cessna 421C συνετρίβη σε δασώδη περιοχή στο Τέξας την Παρασκευή (01.05.2026). Οι επιβαίνοντες είχαν προορισμό το New Braunfels, όπου θα πήγαιναν σε τουρνουά pickleball (σ.σ. άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από το τένις, το πινγκ πονγκ και το μπάντμιντον).

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Τέξας και κατοίκους της περιοχής, το αεροπλάνο κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς το Εθνικό Αεροδρόμιο του New Braunfels, όταν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όπως μετέδωσε το nypost.com, ο πιλότος πετούσε παράλληλα με ένα άλλο αεροσκάφος, το οποίο είχε τον ίδιο προορισμό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, «δεν υπάρχουν ενδείξεις για σύγκρουση εν πτήσει».

Ο πιλότος του δεύτερου αεροσκάφους είχε εκφράσει μέσω ασυρμάτου την ανησυχία του για την απώλεια επαφής με το Τσέσνα που συνετρίβη. Την ίδια ανησυχία εξέφρασε και ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.

«Άρχισε να κινείται ακανόνιστα και τώρα η διαδρομή του είχε εξαφανιστεί από την οθόνη», δήλωσε ο ελεγκτής και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει μαζί του».

Ο πιλότος και οι τέσσερις επιβάτες, όλοι ενήλικες, επιβεβαιώθηκαν νεκροί. Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, οι αρχές δεν είχαν ταυτοποιήσει τα θύματα.

Φωτογραφίες από το σημείο έδειχναν τον καμένο σκελετό του αεροσκάφους ανάμεσα σε δέντρα στο Wimberley, μια πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Όστιν, της πρωτεύουσας του Τέξας.

«Μόλις άκουσα μια δυνατή σύγκρουση. Ένιωσα τα πάντα να δονούνται», είπε η Stacey Rohr, η οποία ζει κοντά στο σημείο της συντριβής, συγκρίνοντας τον θόρυβο «σαν σεισμό».

«Φαινόταν σαν το πίσω μέρος του σπιτιού μου να ήταν όλο στις φλόγες», είπε επίσης η Rohr στην εφημερίδα «Austin American-Statesman».

Το Cessna είχε απογειωθεί από το Αμαρίλο, στην περιοχή Texas Panhandle, περίπου δύο ώρες πριν από τη συντριβή. Το αεροσκάφος είχε προορισμό το Εθνικό Αεροδρόμιο του New Braunfels και πετούσε μαζί με το άλλο αεροπλάνο, το οποίο προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έκανε μια ξαφνική και απότομη στροφή πριν συντριβεί. Στη συνέχεια, το Cessna έχασε ύψος, καθώς έπεσε από τα 13.600 πόδια στα περίπου 7.000 πόδια, πριν σταματήσει να μεταδίδει δεδομένα.

Λίγο πριν από τη συντριβή, ο καιρός στην περιοχή ήταν κυρίως νεφελώδης, ενώ δύο ώρες αργότερα ξέσπασε καταιγίδα. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διεξάγει έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ψυχολογία των χρωμάτων για να προσελκύσετε τον έρωτα της ζωής σας

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Έρχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Nέες προσλήψεις στο ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τον καρκίνο του παγκρέατος χρόνια πριν από τη διάγνωση – Τι είναι το R...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:22 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Τραμπ τινάζει στον αέρα τη συμφωνία μετά τις απειλές για αύξηση δασμών στα εισαγόμενα αυτοκίνητα

Σε μια κίνηση που κλιμακώνει κατακόρυφα την ένταση με τις Βρυξέλλες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνω...
22:55 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Νεκρά 14 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης

Δεκατέσσερις ναρκοσυλλέκτες σκοτώθηκαν σήμερα στο βορειοδυτικό Ιράν κατά τη διάρκεια επιχείρησ...
22:36 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Δημοσκόπηση: Οι Αμερικανοί παραμένουν βαθιά επιφυλακτικοί για τον πόλεμο στο Ιράν

Η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί λανθασμένη την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πλήξε...
22:27 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Επιστολή Τραμπ στο Κογκρέσο: «Τερματίστηκε» ο πόλεμος με το Ιράν – Ο ελιγμός για να παρακάμψει το όριο των 60 ημερών

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την Παρασκευή στους νομοθέτες πως ο πόλεμος με το Ιράν έχει «τερ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς