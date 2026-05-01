Δημοσκόπηση: Οι Αμερικανοί παραμένουν βαθιά επιφυλακτικοί για τον πόλεμο στο Ιράν

Η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί λανθασμένη την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει το Ιράν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, την ώρα που ο πόλεμος παρατείνεται και οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται, αναφέρει το Politico.

Ειδικότερα, το 61% των ενηλίκων στις ΗΠΑ εκτιμά ότι ήταν λάθος η χρήση στρατιωτικής ισχύος κατά του Ιράν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση των Washington Post, ABC News και Ipsos που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Αντίθετα, το 36% θεωρεί ότι η απόφαση ήταν σωστή.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του πολέμου

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αμφισβήτηση δεν αφορά μόνο την αρχική απόφαση, αλλά και την πορεία των επιχειρήσεων.

Μόλις το 19% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες στο Ιράν φέτος έχουν στεφθεί με επιτυχία. Το 41% δηλώνει ότι είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα, ενώ το 39% εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις δεν ήταν επιτυχημένες.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα κλίμα επιφυλακτικότητας απέναντι στη στρατηγική της κυβέρνησης, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Πίεση από την οικονομία και το πετρέλαιο

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αποτελούν βασικό παράγοντα δυσαρέσκειας. Η μέση τιμή της βενζίνης έφτασε τα 4,30 δολάρια το γαλόνι την Πέμπτη, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ — που αποτελούν ένα κρίσιμο πέρασμα για περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου — παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον τρίτο της μήνα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο αμερικανικός αποκλεισμός στην περιοχή κοστίζει στο Ιράν περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Τραμπ: «Έχουμε διαλύσει τις στρατιωτικές τους δυνατότητες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν θα υποχωρήσει σύντομα.

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε σε δημοσιογράφους. «Έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους, την αεροπορία τους, ολόκληρο το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, τα πάντα».

Στήριξη από τους Ρεπουμπλικανούς, δυσπιστία στην κοινωνία

Παρά την επιφυλακτικότητα της κοινής γνώμης, οι Ρεπουμπλικανοί συνεχίζουν να στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόφαση του προέδρου, με το 79% να τη θεωρεί σωστή.

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στο τελικό αποτέλεσμα της σύγκρουσης παραμένει χαμηλή. Μόλις το 8% δηλώνει «πολύ σίγουρο» ότι μια συμφωνία θα αποτρέψει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Επιπλέον, το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η στρατιωτική δράση αυξάνει τις πιθανότητες ύφεσης στις ΗΠΑ, ενώ μόλις το 37% θεωρεί ότι θα μειώσει τον κίνδυνο ή δεν θα έχει επίδραση.

Λευκός Οίκος: Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με βάση τις δημοσκοπήσεις

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, τόνισε ότι η στρατηγική του προέδρου δεν καθορίζεται από την κοινή γνώμη.

«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον αμερικανικό λαό είναι να έχει έναν αρχηγό που λαμβάνει αποφασιστική δράση για την εξάλειψη απειλών και τη διασφάλιση της ασφάλειας», ανέφερε.

«Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει τόσο κρίσιμες αποφάσεις εθνικής ασφάλειας με βάση μεταβαλλόμενες δημοσκοπήσεις, αλλά με γνώμονα το συμφέρον του αμερικανικού λαού».