Αρχαιολογική έκπληξη: Βρέθηκαν τάφοι βρεφών με χρυσό και πορφύρα – Προνόμια αποκλειστικά για Ρωμαίους αυτοκράτορες

Πίσω από την αυστηρή νομοθεσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που περιόριζε το πένθος για τα βρέφη, φαίνεται πως υπήρχαν οικογένειες που επέλεγαν να τιμήσουν τα παιδιά τους με την υπέρτατη πολυτέλεια.

Η ταυτοποίηση της αυθεντικής πορφύρας και του χρυσού σε παιδικούς τάφους του 3ου αιώνα προσφέρει μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική οδύνη και την κοινωνική ισχύ των ελίτ του αρχαίου Γιορκ.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ ταυτοποίησαν για πρώτη φορά στην πόλη ίχνη της πορφύρας της Τύρου σε δύο ταφές βρεφών από τον 3ο ή 4ο αιώνα μ.Χ., αποκαλύπτοντας ότι οι πλουσιότερες οικογένειες της ρωμαϊκής επαρχίας της Βρετανίας δεν φείδονταν εξόδων για τις τελετουργίες ταφής των μικρότερων παιδιών τους, αψηφώντας τους νομικούς και κοινωνικούς κανόνες που απαγόρευαν το δημόσιο πένθος για τα μωρά.

Τα κατάλοιπα, που φυλάσσονται στις συλλογές του York Museums Trust, ανήκουν σε δύο νεογέννητα ή βρέφη των οποίων τα σώματα τυλίχθηκαν σε πολυτελή υφάσματα πριν τοποθετηθούν σε ξεχωριστά φέρετρα.

Το πρώτο αναπαυόταν ανάμεσα στα πόδια δύο ενηλίκων μέσα σε μια πέτρινη σαρκοφάγο, η οποία εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Γιορκσάιρ. Η δεύτερη ταφή, ακόμη πιο σημαντική για τους αρχαιολόγους, βρέθηκε μέσα σε ένα μολύβδινο φέρετρο και παρουσίαζε δύο διακριτά στρώματα υφάσματος:

Έναν μανδύα ή μια κάπα με κρόσσια απευθείας πάνω στο σώμα, που πιθανώς συνοδευόταν από λινά επιδέσμους, και πάνω από αυτά ένα λεπτό ύφασμα βαμμένο με την πορφύρα της Τύρου, διακοσμημένο με χρυσές κλωστές.

Αυτό το τελευταίο ένδυμα θα παρέμενε ορατό πριν κλείσει το κάλυμμα του φέρετρου, αποτελώντας μια σκόπιμη επίδειξη πλούτου και κοινωνικής θέσης.

Μια σπάνια ταφική πρακτική: Πώς διατηρήθηκαν τα πολυτελή υφάσματα

Η διατήρηση αυτών των υφασμάτων, η οποία είναι εξαιρετικά σπάνια για τα βρετανικά αρχαιολογικά δεδομένα, οφείλεται σε μια ρωμαϊκή ταφική πρακτική που συνίστατο στην έκχυση υγρού γύψου πάνω στο σαβανωμένο και ντυμένο σώμα.

Το υλικό σκληρύνθηκε με την πάροδο του χρόνου, σφραγίζοντας στο εσωτερικό του τα αποτυπώματα και τα θραύσματα του υφάσματος, καθώς και τις χρωστικές και τις ουσίες που υπήρχαν αρχικά στις ίνες.

Χημική ανάλυση υψηλής ακρίβειας: Αναζητώντας ίχνη στο μικροσκόπιο

Οι ερευνητές του προγράμματος Seeing the Dead, το οποίο χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο Έρευνας Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (AHRC), εκμεταλλεύτηκαν αυτό το φαινόμενο για να ξύσουν ελάχιστα τμήματα έγχρωμου γύψου από την επιφάνεια και των δύο ταφών, υποβάλλοντάς τα σε χημική ανάλυση υψηλής ακρίβειας.

Η αναλυτική διαδικασία, υπό την καθοδήγηση της Δρ. Jennifer Wakefield, μεταδιδακτορικής ερευνήτριας στο Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Γιορκ, ξεκίνησε με την εκχύλιση οργανικών υπολειμμάτων με τη χρήση διαλυτών.

Το διάλυμα που προέκυψε, όγκου μόλις 50 μικρολίτρων (microliters), εμφάνισε μια μπλε απόχρωση που άφηνε να εννοηθεί η παρουσία χρωστικών ουσιών. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών (tandem mass spectrometry), μια τεχνική που ανιχνεύει ενώσεις με εξαιρετική ευαισθησία.

Η ανάλυση παρήγαγε ένα αδιαμφισβήτητο σήμα της κύριας χημικής ένωσης της πορφύρας της Τύρου και του διεθνώς αναγνωρισμένου βιοδείκτη για την ταυτοποίησή της. Η οριστική επιβεβαίωση ήρθε συγκρίνοντας αυτό το σήμα με εκείνο που παρήγαγε ένα σύγχρονο δείγμα αναφοράς, το οποίο έδωσε πανομοιότυπο αποτέλεσμα.

Η πορφύρα της Τύρου, της οποίας το όνομα προέρχεται από τη φοινικική πόλη της Τύρου (στο σημερινό Λίβανο), παρασκευαζόταν από τη σύνθλιψη χιλιάδων θαλάσσιων μαλακίων του γένους Murex, κυρίως του είδους Bolinus brandaris, ή με την εξαγωγή των υποβραγχιακών αδένων τους για την απομόνωση ενός εκκρίματος το οποίο, όπως περιέγραψε ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στη Φυσική Ιστορία του, παρήγαγε το περίφημο πορφυρό χρώμα.

Οι Φοίνικες είχαν ήδη τελειοποιήσει αυτή την τέχνη από την Εποχή του Χαλκού, ενώ ο γεωγράφος Στράβων ανέφερε τα πολυάριθμα βαφεία πορφύρας στην Τύρο. Το υψηλό κόστος παραγωγής καθιστούσε αυτή τη χρωστική είδος ακραίας πολυτέλειας: Ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός, στο διάταγμά του περί τιμών το 301 μ.Χ., όρισε την αξία μιας ρωμαϊκής λίβρας μεταξιού βαμμένου με πορφύρα της Τύρου στα 150.000 δηνάρια —ποσό που ισοδυναμούσε με τρεις ρωμαϊκές λίβρες χρυσού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της χρωστικής στις ταφές των δύο βρεφών του Γιορκ πολλαπλασιάζει την κοινωνική της σημασία, καθώς δεν πρόκειται για ένα απλό κόσμημα, αλλά για το πιο ακριβό και αποκλειστικό υφαντικό υλικό σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Η καθηγήτρια Maureen Carroll, διευθύντρια του προγράμματος από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Γιορκ, τόνισε ότι το εύρημα αυτό αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση της χρήσης αυτής της πανάκριβης χρωστικής στη ρωμαϊκή πόλη, αποδεικνύοντας ότι οι πλουσιότεροι κάτοικοί της είχαν πρόσβαση σε εξωτικά αγαθά από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της αυτοκρατορίας.

Η Carroll υπογράμμισε επίσης τη σημασία του δείγματος για την κατανόηση της ρωμαϊκής στάσης απέναντι στον θάνατο των βρεφών. Οι ρωμαϊκές παραδόσεις και οι πρώιμοι νομικοί κώδικες απαγόρευαν στους γονείς να πενθούν δημόσια τα μωρά τους, σε μια περίοδο που τρία στα δέκα βρέφη δεν επιβίωναν μετά τον πρώτο χρόνο ζωής τους.

Ενάντια σε αυτόν τον κανόνα, η ταφή αυτών των παιδιών με ένα ύφασμα της υψηλότερης τάξης αποκαλύπτει την επιθυμία μιας οικογένειας να τους χαρίσει τον καλύτερο δυνατό αποχαιρετισμό υπό τραγικές συνθήκες, προσθέτοντας σε ένα αυξανόμενο σώμα στοιχείων που αμφισβητούν την υπόθεση ότι οι Ρωμαίοι δεν θρηνούσαν για τα μικρότερα παιδιά τους.

Η ανακάλυψη στο Γιορκ δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση στον ρωμαϊκό κόσμο, είναι όμως εξαιρετικά σπάνια για τα δεδομένα της Βρετανίας. Μέχρι τώρα, μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις της πορφύρας της Τύρου σε υφάσματα της ρωμαϊκής επαρχίας είχε καταγραφεί στην ταφή της γυναίκας του Σπίταλφιλντς στο Λονδίνο, η οποία περιλάμβανε ένα μεταξωτό δαμασκηνό ένδυμα με μάλλινες λωρίδες βαμμένες με πορφύρα και χρυσές κλωστές.

Στη Γαλατία, οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει τάφους υψηλού κύρους από τον 3ο και 4ο αιώνα με παρόμοια υφάσματα: στο Ζονέ-Κλαν (Jaunay-Clan), ένα παιδί ηλικίας μεταξύ 11 και 14 ετών βρέθηκε τυλιγμένο σε βαμμένο μαλλί και μετάξι, ενώ στο Ναντρέ (Naintré), ένας ανήλικος περίπου 12 ετών, του οποίου τα κατάλοιπα περιλάμβαναν επίσης διακόσμηση με χρυσές κλωστές.

Πιο πρόσφατα, στο Οτέν (Autun), βρέθηκε μέσα σε ένα μολύβδινο φέρετρο του 4ου αιώνα ένα μεγάλο πορφυρό ύφασμα, διακοσμημένο με χρυσές ταινίες με φυτικά μοτίβα, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο συντήρησης.

Ένα σύμβολο ισχύος για το “πέρασμα” των βρεφών στην αιωνιότητα

Οι δύο ταφές του Γιορκ προστίθενται, επομένως, σε αυτή την εκλεκτή ομάδα αρχαιολογικών μαρτυριών για την πολυτελή ρωμαϊκή ένδυση στις επαρχίες. Ο Δρ. Adam Parker, επιμελητής αρχαιολογίας στο Μουσείο του Γιορκσάιρ, υπογράμμισε την καινοτόμο φύση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, η οποία επέτρεψε στους ερευνητές να εξάγουν προηγουμένως αόρατες πληροφορίες από την καθορισμένη αρχαιολογική συλλογή του μουσείου.

Η ταυτοποίηση της χρωστικής δεν ήταν πάντα ορατή με γυμνό μάτι στην επιφάνεια του γύψου, αλλά η χημική ανάλυση αντάμειψε τους ερευνητές με εκπληκτικά αποτελέσματα. Ο Δρ. Parker τόνισε ότι η διεπιστημονική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Γιορκ ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα και ότι η ανακάλυψη της πορφυρής χρωστικής, καθώς και η έρευνα που αυτή ενέπνευσε, προσφέρουν νέες γνώσεις για το ρωμαϊκό Γιορκ.

Το γεγονός ότι ένα από τα βρέφη, θαμμένο στο μολύβδινο φέρετρο, έλαβε ένα ύφασμα από πορφύρα και χρυσό —τον συνδυασμό με το υψηλότερο κύρος και πολυτέλεια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία— υποδηλώνει ότι η οικογένεια ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει ένα σημαντικό μέρος του πλούτου της για να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές πέρασμα για το παιδί της, ηλικίας μόλις λίγων μηνών.

Αν και δεν έχει διατηρηθεί αρκετό ύφασμα για να ανακατασκευαστεί το ένδυμα, οι ερευνητές μπορούν να δηλώσουν ότι επρόκειτο για ένα κομμάτι σχεδιασμένο για να εκτίθεται, ένα στοιχείο που συνέβαλλε στο γόητρο του ατόμου κατά τη διάρκεια της κηδείας και το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόστηκε στα νεότερα μέλη της κοινότητας.

Οι ρωμαϊκές λογοτεχνικές πηγές ανέφεραν ήδη ότι αυτοκράτορες, συγκλητικοί, θριαμβευτές στρατηγοί και αριστοκράτες ντύνονταν με αυτά τα υφάσματα στις κηδείες τους, και τα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν τώρα ότι οι ελίτ των επαρχιών υιοθέτησαν το ίδιο έθιμο.

Το πρόγραμμα “Seeing the Dead” θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες με νέες συλλογές δειγμάτων για την ανίχνευση υπολειμμάτων χρωστικών ουσιών σε άλλα γύψινα εκμαγεία από το Γιορκ και άλλες τοποθεσίες στο Βόρειο Γιορκσάιρ.

Αγάπη και πένθος πάνω από τους νόμους της Ρώμης

Στόχος είναι να διευρυνθούν οι γνώσεις για τις ρωμαϊκές ταφικές πρακτικές στην περιοχή και για την πραγματική έκταση της κατανάλωσης εξωτικών αγαθών από τις τοπικές ελίτ.

Προς το παρόν, τα δύο βρέφη του Γιορκ έχουν γίνει μια εξαιρετική μαρτυρία του πώς η αγάπη και το οικογενειακό πένθος μπορούσαν να παρακάμψουν τους νομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς της εποχής τους, χρησιμοποιώντας τον πιο ακριβό πόρο του αρχαίου κόσμου για να τιμήσουν εκείνους που κανονικά δεν επιτρεπόταν να θρηνηθούν δημόσια.