Λύθηκε το μυστήριο της Κιβωτού που θεωρείται ότι περιέχει τις Δέκα Εντολές; – Η τοποθεσία που «δείχνουν» οι αρχαιολόγοι

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Μια εννοιολογική αναπαράσταση της χρυσοποίκιλτης Κιβωτού της Διαθήκης από το νέο δραματικό ντοκιμαντέρ: Legends of the Lost Ark
Η τοποθεσία της Κιβωτού που θεωρείται ότι περιέχει τις Δέκα Εντολές παραμένει εδώ και καιρό μυστήριο, αλλά οι αρχαιολόγοι ίσως βρίσκονται πιο κοντά στην ανεύρεση της χαμένης Κιβωτού της Διαθήκης.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, το ιερό κειμήλιο κατασκευάστηκε από τους Ισραηλίτες λίγο μετά τη φυγή τους από την Αίγυπτο, γύρω στον 13ο αιώνα π.Χ., με τον Μωυσή να τοποθετεί στο εσωτερικό του τις Δέκα Εντολές.

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι η Κιβωτός φυλασσόταν στα Άγια των Αγίων, τον εσώτατο θάλαμο του αρχαίου ναού της Ιερουσαλήμ, πριν εξαφανιστεί κατά τη λεηλασία της πόλης από τους Βαβυλώνιους το 586 π.Χ.

Στα έγκατα της Πόλης του Δαβίδ: Το κρυφό δίκτυο σηράγγων και η ελπίδα για την ανεύρεση του ιερού κειμηλίου

Τώρα, ο αρχαιολόγος Δρ. Chris McKinny πρότεινε ότι η Κιβωτός θα μπορούσε να είναι κρυμμένη σε υπόγειους χώρους στην Πόλη του Δαβίδ, ακριβώς νότια του Όρους του Ναού στην Ιερουσαλήμ.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να σαρώσουν τους υπόγειους χώρους της περιοχής χρησιμοποιώντας ισχυρή τεχνολογία, σχεδιασμένη να εντοπίζει κρυφές κοιλότητες και θαμμένα μέταλλα βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

Η μέθοδος βασίζεται σε ανιχνευτές μιονίων, όργανα που εντοπίζουν μικροσκοπικά υποατομικά σωματίδια τα οποία δημιουργούνται όταν κοσμικές ακτίνες από το διάστημα προσκρούουν στην ατμόσφαιρα της Γης, επιτρέποντας στους επιστήμονες να «βλέπουν» βαθιά στο υπέδαφος και να εντοπίζουν κρυφούς θαλάμους χωρίς ανασκαφές.

Οι πρώτες σαρώσεις της περιοχής αποκάλυψαν προηγουμένως άγνωστα κενά και δομές κάτω από το αρχαίο τοπίο, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τη θεωρία των κρυφών σηράγγων. Εάν η τεχνολογία επεκταθεί τελικά κάτω από το Όρος του Ναού, ο McKinny και η ομάδα του πιστεύουν ότι η Κιβωτός θα μπορούσε να εντοπιστεί —αν υπάρχει ακόμα— επειδή λέγεται ότι είναι επικαλυμμένη με χρυσό εσωτερικά και εξωτερικά.

Ο McKinny δεν ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε την Κιβωτό της Διαθήκης ή ότι γνωρίζει με βεβαιότητα την ακριβή της τοποθεσία.

Ωστόσο, στο ντοκιμαντέρ του «Legends of the Lost Ark» (Θρύλοι της Χαμένης Κιβωτού), που κυκλοφόρησε στις 7 Απριλίου, διερευνά τρεις σημαντικές αρχαίες παραδόσεις σχετικά με την τύχη του ιερού κειμηλίου μετά την καταστροφή του Πρώτου Ναού της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους το 586 π.Χ.

Σύμφωνα με τον McKinny, όλες οι αναφορές συγκλίνουν στο ότι η Κιβωτός αποκρύφθηκε σκόπιμα για να προστατευθεί από τις δυνάμεις των εισβολέων, αντί να καταστραφεί ή να κλαπεί.

Παράλληλα, ο McKinny εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις αναδυόμενες τεχνολογίες που θα μπορούσαν μελλοντικά να επιτρέψουν στην ομάδα του την ψηφιακή εξερεύνηση υπογείων χώρων, χωρίς να διαταραχθούν τα ιερά εδάφη. Όπως ανέφερε το All Israel News, ο ίδιος εστιάζει στην εξέλιξη εργαλείων απεικόνισης, όπως το γεωραντάρ (GPR), οι σεισμικές σαρώσεις, η τομογραφία ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης και άλλες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, που έχουν τη δυνατότητα να χαρτογραφούν κρυφές δομές κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Σύμφωνα με τον McKinny, τέτοια εργαλεία θα μπορούσαν τελικά να βοηθήσουν στον εντοπισμό σηράγγων, θαλάμων και κρυφών χώρων κάτω από το Όρος του Ναού, μια περιοχή την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα «τυφλά σημεία» της αρχαιολογίας, καθώς οι παραδοσιακές ανασκαφές με τη χρήση «φτυαριού ή μυστριού» απαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό.
Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό παραμένει μια μακροπρόθεσμη πιθανότητα και όχι ένα ενεργό ανασκαφικό έργο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο McKinny δήλωσε «ενθουσιασμένος και αισιόδοξος για όσα θα προκύψουν από αυτό», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι σημαντικά θρησκευτικά, πολιτικά και υλικοτεχνικά εμπόδια εξακολουθούν να στέκονται εμπόδιο σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Οι Δέκα Εντολές είναι μια λίστα κατευθυντήριων γραμμών που δόθηκαν στον Μωυσή από τον Θεό, συμπεριλαμβανομένων κανόνων όπως το «ου φονεύσεις» και το «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», σύμφωνα με τη Βίβλο. Φωτογραφία: Daily Mail 
Από τις Γραφές στην Έρευνα: Οι αρχαίες παραδόσεις που “δείχνουν” το κρησφύγετο της Κιβωτού

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις προηγμένες μεθόδους σάρωσης, ο McKinny διατηρεί μια προσεκτική προσέγγιση, εστιάζοντας κυρίως σε αρχαία κείμενα και ιστορικές παραδόσεις παρά σε εντυπωσιακές ανασκαφικές προσπάθειες.

Οι ιστορίες αυτές αντλούνται από πρώιμες εβραϊκές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου Β’ Μακκαβαίων και άλλων ιστορικών παραδόσεων.

Η πρώτη και πιο ευρέως συζητημένη θεωρία, που συχνά αποκαλείται «Θρύλος του Όρους», υποστηρίζει ότι η Κιβωτός κρύφτηκε κάτω από το Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ.

Το Όρος του Ναού είναι ο ιερότερος τόπος του Ιουδαϊσμού και κεντρικό σημείο της βιβλικής ιστορίας, καθώς πιστεύεται ευρέως ότι είναι το μέρος όπου ο Αβραάμ ετοιμάστηκε να θυσιάσει τον Ισαάκ.

Βρισκόμενο στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, το υπερυψωμένο συγκρότημα των 145 στρεμμάτων στέγαζε κάποτε τον Ναό του Σολομώντα, γνωστό ως Πρώτο Ναό, και αργότερα τον ανακατασκευασμένο Δεύτερο Ναό, χρησιμεύοντας ως το πνευματικό κέντρο της λατρείας των Ισραηλιτών και ο συμβολικός τόπος κατοικίας της παρουσίας του Θεού.

Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, ότι οι ιερείς απέκρυψαν ιερά αντικείμενα σε υπόγειους θαλάμους ή σήραγγες κάτω από το συγκρότημα του ναού, λίγο πριν από τη βαβυλωνιακή πολιορκία.

Αυτή η θεωρία τροφοδοτεί επί αιώνες τις εικασίες για κρυφούς θαλάμους κάτω από το Όρος του Ναού και παραμένει μία από τις πιο ευρέως συζητημένες πιθανότητες μεταξύ των σύγχρονων ερευνητών. Μια δεύτερη εκδοχή, γνωστή ως ο «Θρύλος του Βράχου», περιγράφει τον προφήτη Ιερεμία να κρύβει την Κιβωτό σε μια μυστηριώδη βραχώδη τοποθεσία που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο βουνά.

Η σπηλιά του Ιερεμία: Αναζητώντας τα ιερά κειμήλια στο “βουνό του θανάτου

Ο Ιερεμίας ήταν ένας σημαντικός βιβλικός προφήτης που έζησε στην Ιερουσαλήμ κατά τα τελευταία χρόνια πριν από την καταστροφή της πόλης, γεγονός που τον καθιστά κεντρικό πρόσωπο σε πολλές αναφορές για την εξαφάνιση της Κιβωτού.

Η ακριβής τοποθεσία που περιγράφεται στα κείμενα παραμένει ασαφής, με ορισμένους μελετητές να υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να αναφέρεται σε μια ερημική περιοχή κοντά στην Ιερουσαλήμ ή σε μια πιο απομακρυσμένη ορεινή περιοχή.

Η τρίτη και αρχαιότερη παράδοση, η οποία συχνά αναφέρεται ως ο «Θρύλος του Όρους Νεβώ», εμφανίζεται στο αρχαίο κείμενο Β’ Μακκαβαίων. Σύμφωνα με αυτήν, ο Ιερεμίας μετέφερε την Κιβωτό, μαζί με άλλα ιερά αντικείμενα, σε μια σπηλιά ή έναν τάφο στο Όρος Νεβώ, το βουνό που παραδοσιακά συνδέεται με τον θάνατο του Μωυσή.

Οι τρεις εκδοχές της σωτηρίας: Η σκόπιμη απόκρυψη πριν από την πτώση της Ιερουσαλήμ

Ορισμένες ερμηνείες υποδηλώνουν ότι η Κιβωτός μπορεί να κρύφτηκε κοντά στο σημείο που πιστεύεται ότι είναι ο τόπος ταφής του Μωυσή, αν και μεταγενέστερες παραδόσεις έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες για τον ακριβή εντοπισμό της τοποθεσίας.

Παρά τις διαφορές τους, ο McKinny σημείωσε ότι και οι τρεις θρύλοι μοιράζονται βασικές ομοιότητες. Κάθε ένας από αυτούς τοποθετεί τον Ιερεμία στο επίκεντρο των προσπαθειών για τη διαφύλαξη της Κιβωτού, τοποθετεί τα γεγονότα λίγο πριν από την πτώση της Ιερουσαλήμ και υποδηλώνει ότι το κειμήλιο αποκρύφθηκε σκόπιμα και δεν χάθηκε στη μάχη.

