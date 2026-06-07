«Θεέ μου, κάνε με νομάρχη της Ιερουσαλήμ»: Η δήλωση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών που προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Ισραήλ

Αντιδράσεις στο Ισραήλ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κάποια ημέρα «νομάρχης της Ιερουσαλήμ» και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατς, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Τσιφτσί υποστήριξε ότι, όπως κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την «απελευθέρωση» της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι θα μπορούσε να δει και την «απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ, με το θέλημα του Θεού».

«Θεέ μου, αξίωσέ με μια μέρα να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ, έστω και για μία ημέρα» συνέχισε.

Ο Τούρκος υπουργός επέμεινε ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε κάποια στιγμή να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο.

«Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες. Όπως και στο παρελθόν, αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε έναν πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» ανέφερε.

Τις δηλώσεις του Τσιφτσί ανέδειξε και ο αρθρογράφος της Yeni Şafak, Γιουσούφ Καπλάν, ο οποίος χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού ιστορική.

«Θεέ μου, αξίωσέ με, έστω και για μία ημέρα, να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ!»

«Ακόμη και ως όνειρο είναι όμορφο!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Yüreği yangın yerine dönen İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’den tarihî çıkış: “Rabbim, bana, 1 gün de olsa, Kudüs Valiliği’ni nasip et!” Hayali bile güzel!@mustafaciftcitr #kudüs pic.twitter.com/lsCnbGCL6Z — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) June 6, 2026

Η απάντηση του Ισραήλ

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος απάντησε προσωπικά στον Τούρκο υπουργό μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Προς τον Τούρκο υπουργό που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ: η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το Κράτος του Ισραήλ δεν είναι η διαλυμένη Σταυροφορική Αυτοκρατορία, αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος, που έχει αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή» υπογράμμισε ο Κατς.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα συνεχίσει να είναι για πάντα η πρωτεύουσα του Ισραήλ, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία ονειρεύεστε εσύ και ο Ερντογάν, κατέρρευσε και δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ».

Κλείνοντας, ο Ισραηλινός υπουργός άσκησε κριτική στην τουρκική ηγεσία, αναφερόμενος και στην παρακαταθήκη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

«Είναι κρίμα που δεν διδαχθήκατε τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος, και αντίθετα επιχειρείτε να την οδηγήσετε πίσω σε μια εποχή σκοταδισμού και καθυστέρησης».