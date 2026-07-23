Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ επιστρατεύουν το βομβαρδιστικό B-1 κατά του Ιράν – Eπιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

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Με την επιστράτευση βαρέων στρατηγικών όπλων από τις ΗΠΑ, την ενεργοποίηση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και την ανταλλαγή τελεσίγραφων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προσλαμβάνει νέες επικίνδυνες διαστάσεις.

Παρά τις παρασκηνιακές προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η στρατιωτική κλιμάκωση στο πεδίο συνεχίζεται ανεξέλεγκτη.

Βομβαρδιστικό B-1 στον νέο γύρο εχθροπραξιών

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε την Τρίτη ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μακράς εμβέλειας B-1 για να πλήξει στόχους των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, αναφέρει το Axios.

Ηταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αποστολή με B-1 από την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν πριν από 12 ημέρες.

Η χρήση των βομβαρδιστικών B-1, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν περίπου 20 βόμβες των 2.000 λιβρών (900 κιλών) ή δεκάδες πυραύλους Κρουζ, σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση και διεύρυνση της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ.

Το B-1 μπορεί να πετάξει με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου σε χαμηλά ύψη, ενώ φέρει το μεγαλύτερο φορτίο βομβών από οποιονδήποτε άλλο τύπο βομβαρδιστικού.

Εν μέσω της συνεχούς συγκέντρωσης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθεί να εξετάζει την επιστροφή σε μείζονες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, κάτι που Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα μπορούσε να συμβεί εντός των επόμενων ημερών.

Το B-1 ξεκίνησε την αποστολή του από αεροπορική βάση στη Βρετανία και εντοπίστηκε σε διαδικτυακούς ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Bomber Run 63 – Ops Beginning Again? #IranWar‌ #FreeIran‌ Overnight, B-1B “Lancer” bombers flying from RAF Fairford (EGVA) conducted strikes in Iran as the US ramps up operations again. Although 2 bombers launched, it appears it was pre-planned that only 1 of them would… pic.twitter.com/Q7Ic3Ahqk3 — DefenceGeek 🇬🇧 (@DefenceGeek) July 22, 2026

Η ανακοίνωση της CENTCOM και οι ζημιές στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν ανέφερε την αποστολή του B-1 στη δήλωσή της την Τρίτη σχετικά με τα πλήγματα της ημέρας.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, μεταξύ των οποίων ναυτικές δυνάμεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σταθμοί παράκτιας επιτήρησης και μέσα αεροπορικής άμυνας. Οι επιθέσεις αυτές περιορίζουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολίτες ναυτικούς και εμπορικά πλοία».



Παραμένει ασαφές τι ακριβώς χτύπησε το B-1 και αν η εκτεταμένη αυτή αποστολή ήταν πιο αποτελεσματική από άλλα πλήγματα των τελευταίων ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει αρκετές αποστολές B-1 κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή», πλήττοντας βάσεις πυραύλων, κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και συστήματα αεράμυνας.

Παρά τη διεύρυνση των αμερικανικών πληγμάτων, το ιρανικό καθεστώς δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τη θέση του σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, ενώ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας αναφέρουν ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ «είναι σχεδόν ανύπαρκτη», ωστόσο άλλοι υποστηρίζουν ότι το Ιράν παραμένει ικανό να επιτεθεί σε πλοία στην περιοχή.

Απειλές για υποδομές και νέο μέτωπο από τους Χούθι

Την Τετάρτη, ο Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη, εάν το Ιράν επιτεθεί σε περισσότερα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε απειλώντας τις υποδομές χωρών του Κόλπου που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Παράλληλα την Τετάρτη, οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν σε σαουδαραβικά πλοία για πρώτη φορά αφότου ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι επιθέσεις των Χούθι -έπειτα από μήνες σχεδόν πλήρους αποχής από τον πόλεμο- ενδέχεται να υποκινούνται από το Ιράν.

Ο ίδιος αξιωματούχος επεσήμανε ότι το Ιράν θέλει να χρησιμοποιήσει τους Χούθι για να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, επιπλέον του Κόλπου, ασκώντας πίεση σε ακόμη μία κρίσιμη διεθνή θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου.

Εξαιτίας των φόβων για επιθέσεις των Χούθι, αρκετά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα εθεάθησαν την Τετάρτη να αλλάζουν πορεία για να αποφύγουν τη διέλευση από τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Διπλωματικός πυρετός

Όπως αποκαλύπτουν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, Καταριανοί διαμεσολαβητές βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με Αμερικανούς, Ιρανούς και Ομανούς αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια επίτευξης νέας συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παύση των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, περιφερειακή πηγή ανέφερε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που υπέβαλαν οι διαμεσολαβητές.

Παραμένει άγνωστο πόσο χρόνο θα δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις διπλωματικές προσπάθειες.

Σε ομιλία του στη Τζόρτζια το βράδυ της Τετάρτης, ανέφερε: «Δέχονται τόσο σκληρά πλήγματα και θέλουν να κάνουν συμφωνία. Αλλά εγώ λέω ότι δεν είναι έτοιμοι να κάνουν συμφωνία, γιατί κάθε φορά που κάνουν μια συμφωνία θέλουν να την αλλάξουν και όλα τα σχετικά. Δεν είναι έτοιμοι. Θα είναι έτοιμοι πολύ σύντομα».