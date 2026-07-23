ΗΠΑ: Εγκρίθηκε αμυντικός προϋπολογισμός 1,15 τρισ. δολαρίων – Ο μεγαλύτερος στην ιστορία του Πενταγώνου

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Με οριακή πλειοψηφία «πέρασε» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ το νέο αμυντικό νομοσχέδιο για το 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του Πενταγώνου, ύψους 1,15 τρισ. δολαρίων.

Η ψηφοφορία, με 216 ψήφους υπέρ και 212 κατά, αποτύπωσε την έντονη πολιτική πόλωση στην Ουάσινγκτον, την ώρα που οι εντάσεις με το Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον αντίστοιχο αμυντικό προϋπολογισμό του 2026.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών από 5% έως 7% για τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και σημαντικές επενδύσεις στην ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής και των συστημάτων αντιπυραυλικής προστασίας.

Το νομοσχέδιο θα πρέπει πλέον να εγκριθεί και από τη Γερουσία πριν σταλεί προς υπογραφή.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, υποστήριξε ότι η νομοθεσία ενισχύει την άμυνα των ΗΠΑ, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ανάπτυξη του νέου συστήματος αντιπυραυλικής προστασίας «Golden Dome».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που έχει προωθήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει σχεδιαστεί ως ένα προηγμένο σύστημα προστασίας της ηπειρωτικής χώρας και βασίζεται στην ιδέα του ισραηλινού «Σιδερένιου Θόλου».

Americans demand a few things that are common sense:

☑️Secure elections

☑️A strong national defense capable of countering our adversaries

☑️ A Congress that plays by the same rules that they do Despite nearly every Democrat voting against these things, House Republicans… pic.twitter.com/Y036ffF8wD — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 22, 2026