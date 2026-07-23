ΗΠΑ: Εγκρίθηκε αμυντικός προϋπολογισμός 1,15 τρισ. δολαρίων – Ο μεγαλύτερος στην ιστορία του Πενταγώνου

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ΗΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με οριακή πλειοψηφία «πέρασε» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ το νέο αμυντικό νομοσχέδιο για το 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του Πενταγώνου, ύψους 1,15 τρισ. δολαρίων.
  • Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και επενδύσεις στην πυρηνική αποτροπή και το νέο σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας «Golden Dome».
  • Η οριακή ψηφοφορία αποτύπωσε την έντονη πολιτική πόλωση στην Ουάσινγκτον, με το νομοσχέδιο να πρέπει πλέον να εγκριθεί και από τη Γερουσία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με οριακή πλειοψηφία «πέρασε» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ το νέο αμυντικό νομοσχέδιο για το 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του Πενταγώνου, ύψους 1,15 τρισ. δολαρίων.

Η ψηφοφορία, με 216 ψήφους υπέρ και 212 κατά, αποτύπωσε την έντονη πολιτική πόλωση στην Ουάσινγκτον, την ώρα που οι εντάσεις με το Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον αντίστοιχο αμυντικό προϋπολογισμό του 2026.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών από 5% έως 7% για τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και σημαντικές επενδύσεις στην ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής και των συστημάτων αντιπυραυλικής προστασίας.

Το νομοσχέδιο θα πρέπει πλέον να εγκριθεί και από τη Γερουσία πριν σταλεί προς υπογραφή.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, υποστήριξε ότι η νομοθεσία ενισχύει την άμυνα των ΗΠΑ, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ανάπτυξη του νέου συστήματος αντιπυραυλικής προστασίας «Golden Dome».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που έχει προωθήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει σχεδιαστεί ως ένα προηγμένο σύστημα προστασίας της ηπειρωτικής χώρας και βασίζεται στην ιδέα του ισραηλινού «Σιδερένιου Θόλου».

Οι Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίστηκαν το ύψους-ρεκόρ πακέτο, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο για την ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, τα οποία έχουν δεχθεί πιέσεις από την αυξημένη χρήση πυρομαχικών στην εκστρατεία κατά του Ιράν.

Στον αντίποδα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέρι Νάντλερ επέκρινε τη δαπάνη, κάνοντας λόγο για «ανεξέλεγκτες στρατιωτικές δαπάνες και ανεύθυνες ενέργειες».

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