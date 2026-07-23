ΗΠΑ-Σαουδική Αραβία: Συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας

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Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Το σχετικό μνημόνιο υπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο Σαουδάραβας ομόλογός του, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, η συμφωνία αποσκοπεί στην επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών πυρηνικής τεχνολογίας, στη δημιουργία νέων, υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, επιδιώκει την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, την προώθηση των διεθνών προτύπων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Ριάντ.

Το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας διευκρίνισε ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, υπογράμμισε ότι η συμφωνία πληροί τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και μη διάδοσης.

«Αυτές οι συμφωνίες τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και μη διάδοσης, ενώ παράλληλα βασίζονται στην καλύτερη πυρηνική τεχνολογία και τους καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, που έχουν σχεδιαστεί εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.